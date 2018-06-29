Бинбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ГТЛК на 10 млрд рублей

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) успешно разместила на Московской бирже выпуск биржевых облигаций серии 001Р-10 объемом 10 млрд рублей.



В книгу поступило 27 заявок от широкого круга рыночных инвесторов, общий спрос на бумагу составил около 13,5 млрд руб. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром маржи к ключевой ставке Банка России в размере 0,75% годовых. В процессе маркетинга он был дважды снижен, финальный уровень маржи к ключевой ставке составил 0,65% годовых.



Ставка 1-2-го квартальных купонов составила 8%, ставка 3-16 купонов рассчитывается, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, увеличенной на 0,65% годовых. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Оферта по выпуску предусмотрена через 4 года, дата погашения — 20 мая 2033 г., выплата номинальной суммы выпуска предусмотрена в дату погашения.



Выпуск включен в Первый уровень листинга, соответствует требованиям Ломбардного списка Банка России, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску кредитный рейтинг на уровне А+(RU).



Организаторами выпуска также выступили Газпромбанк, Альфа-банк и БК Регион.