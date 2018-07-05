Бинбанк отменил комиссию за карточные переводы через Masterpass

Теперь осуществить моментальный перевод с карты Mastercard на карту любого российского банка можно без комиссии через сайт Бинбанка (страница p2p-переводов). Такая возможность действует в рамках совместной акции с платежной системой Mastercard, которая продлится до 1 сентября 2018 года. Бесплатные переводы также доступны и на зарубежные карты — в Европу, Америку, Украину и страны СНГ.



Максимальная сумма для каждого перевода без комиссии — 10 тыс. рублей, максимальное количество переводов в календарный месяц — не более трёх. Для совершения бесплатного перевода достаточно зарегистрироваться в системе Masterpass, привязав номер банковской карты к номеру телефона.



Напомним, в марте этого года Бинбанк первым в России внедрил карточные переводы при помощи облачного сервиса Masterpass. Сервис позволяет сохранять данные карт и не вводить их каждый раз вручную. После регистрации для авторизации в Masterpass и совершения перевода достаточно ввести свой номер телефона, подтвердить его проверочным кодом, который придет в СМС, и выбрать карту из хранящегося в Masterpass списка. К одному номеру телефона может быть привязано несколько карт разных банков.



Безопасность переводов обеспечивается вводом кода CVC2 и одноразового пароля, приходящего в виде СМС на телефон отправителя. Все данные, хранящиеся в Masterpass, защищены технологиями безопасности Mastercard.