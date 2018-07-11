Набсовет Бинбанка одобрил продажу пула непрофильных активов банку «Траст» на сумму около 110 млрд рублей

Наблюдательный совет Бинбанка 9 июля 2018 года принял решение о продаже непрофильных и проблемных активов банку «Траст», на базе которого формируется банк непрофильных активов, на сумму порядка 110 млрд рублей (гросс). Продажа активов будет осуществляться в несколько этапов до конца 2018 года.



Согласно стратегии по работе с непрофильными активами, продаже подлежат проблемные корпоративные кредиты и ценные бумаги.



Это позволит Бинбанку существенно улучшить финансовые показатели: повысить качество активов, снизить долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле и снизить резервы по проблемным долгам.



Реализация данной сделки станет завершающим мероприятием по очистке баланса Бинбанка в рамках подготовки к объединению с банком ФК «Открытие», запланированному до 1 января 2019 г.