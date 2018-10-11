«Открытие» и Бинбанк отменили комиссию за переводы между своими счетами и картами

«Открытие» и Бинбанк отменили комиссию за переводы по номеру карты и по реквизитам между двумя банками. Теперь клиенты могут бесплатно переводить деньги в офисах обеих кредитных организаций на территории всей страны, а также в интернет-банке и мобильном приложении.



Для того чтобы провести операцию, достаточно выбрать наиболее удобный способ перевода и указать реквизиты получателя. Сервис доступен для всех типов переводов за счет собственных средств — с карты на карту, по реквизитам со счета и без открытия счета.



Чтобы воспользоваться бесплатными переводами в мобильном приложении банка «Открытие» или Бинбанка, необходимо обновить его до свежей версии.