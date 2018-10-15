Бинбанк и «Открытие» объединили банкоматные сети на пополнение карт

Теперь клиенты Бинбанка могут без комиссии пополнять карты в сети банкоматов банка «Открытие», работающих на прием наличных. Держатели карт банка «Открытие» также могут по домашним тарифам пополнять карты в сети собственных банкоматов Бинбанка, оборудованных функцией cash-in. Общая сеть Бинбанка и банка «Открытие», в которой клиенты могу пополнять карты, превышает 3 тысячи устройств.



Напомним, в июне этого года Бинбанк и «Открытие» уже объединили сети устройств на снятие наличных. Клиенты обоих банков получили возможность снимать средства в объединенной сети в рамках лимитов, предусмотренных тарифами банка-эмитента. Дополнительных ограничений по лимитам на снятие в банкоматах объединенной сети нет.



В общей сложности клиентам Бинбанка доступна сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая свыше 19 тысяч устройств самообслуживания по всей России (с учетом банкоматов банков-партнеров). В этой сети держатели карт Бинбанка могут снимать наличные без комиссии, а также пополнять карты в устройствах с функцией cash-in.