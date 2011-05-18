16 мая 2011 года стартовала интегрированная маркетинговая кампания Связного Банка. В комплексе коммуникаций будут задействованы федеральные телевизионные каналы, а также охватные и профильные ресурсы сети Интернет и POS-маркетинг в центрах мобильной связи «Связной». В рамках кампании будут проводиться и специальные акции для потребителей.
Контекстом маркетинговой кампании стал «мир денег» - вымышленное пространство финансовых услуг, в котором живут яркие и дружелюбные существа, помогающие людям решать их насущные проблемы. Персонажи из «мира денег» олицетворяют собой преимущества флагманского продукта Связного Банка – универсальной банковской карты. С этими героями аудитория сможет познакомиться в анимационном телевизионном ролике Связного Банка, на новой версии сайта банка (которая также будет запущена 16 мая 2011 года) и в центрах мобильной связи «Связной», а также увидеть их в рамках кампании в сети Интернет.
Рекламный ролик Связного Банка на официальном канале банка в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Xj8ypeooMR8
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