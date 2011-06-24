Связной Банк единовременно увеличил собственный капитал на 1,3 млрд рублей

В июне 2011 года Банк России зарегистрировал дополнительную эмиссию акций Связного Банка, по итогам которой были увеличены уставный капитал банка и, как следствие, размер его собственных средств (капитала).



Полученный эмиссионный доход в размере 1,3 млрд рублей Связной Банк направил на увеличение собственного капитала, и по состоянию на 19 июня 2011 года собственные средства банка составили 3,6 млрд рублей. По сравнению с 1 января 2011 года данный показатель вырос на 43,5%.



Финансовый директор Связного Банка Муратхан Эльдаров отмечает: «Кредитный портфель Связного Банка постоянно увеличивается, и наши планы предусматривают еще более динамичный рост выдачи новых кредитов как частным, так и корпоративным клиентам. Увеличение собственных средств позволит нам поддержать развитие наших активных операций с точки зрения достаточности капитала».

