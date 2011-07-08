Сообщение об ограничениях в обслуживании клиентов Связного Банка 23 и 24 июля 2011 года

В целях повышения качества клиентского сервиса и скорости процессов обслуживания 23 и 24 июля 2011 года Связной Банк будет проводить технологические работы, требующие приостановки ряда сервисов в этот период.

23 и 24 июля 2011 года для клиентов не будут доступны следующие услуги:



• оформление универсальных банковских карт и персональных кредитов, а также открытие вкладов (в собственных отделениях банка и центрах мобильной связи «Связной», где представлены данные услуги банка);

• пополнение счетов, открытых для обслуживания универсальных банковских карт, персональных кредитов и вкладов;

• перевод средств между своими счетами в Интернет-банке.



Мы рекомендуем вам заранее пополнить свои счета в Связном Банке в том случае, если вы планировали сделать это 23 или 24 июля 2011 года.



В то же время следующие услуги будут предоставляться в полном объеме:



• оплата товаров и услуг картами Связной Банк;

• снятие наличных средств с банковских карт в банкоматах;

• платежи в пользу поставщиков услуг, указанных в разделе «Оплата услуг» Интернет-банка.

