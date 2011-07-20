Теперь карту Связной Банк в Москве можно получить в любом удобном для клиента месте

Связной Банк начал предоставлять услугу дистанционного оформления универсальной банковской карты с помощью оператора Центра клиентской поддержки и последующей доставки ее курьером по Москве по любому удобному для клиентов адресу. Для заказа карты необходимо позвонить по телефону Центра клиентской поддержки Связного Банка – 8 (800) 100-00-05.



Доставка универсальной банковской карты Связной Банк осуществляется бесплатно. В момент получения карты клиенту необходимо будет лишь предъявить курьеру паспорт гражданина РФ, предоставить его копию и подписать документы, подготовленные банком, после ознакомления.



Наличие у клиента регистрации в Москве не является обязательным условием – карту можно оформить в том случае, если клиент находится в Москве в течение времени, достаточного для оформления и доставки карты по указанному адресу.

В ближайшем будущем планируется распространить эту услугу и на другие регионы России.



Универсальная банковская карта Связной Банк объединяет функции дебетовой, кредитной и бонусной и дает возможность снимать собственные средства в банкоматах любых банков РФ без комиссии, получать 10% годовых на остаток собственных средств на карте, а также накапливать до 20% стоимости любой покупки в виде баллов программы «Связной-Клуб».

