Тинькофф Банк начислил 20 млн рублей кэшбэка участникам распродажи в ТЦ МЕТРОПОЛИС

Москва, Россия — 12 ноября 2018 г.

Тинькофф Банк подвел итоги распродажи Тинькофф х МЕТРОПОЛИС Sale, которую проводил для своих клиентов в столичном торговом центре МЕТРОПОЛИС с 12 по 14 октября 2018 года. В мероприятии приняло участие почти 11 тысяч человек, которые совершили 20 тысяч покупок и получили 20 млн рублей кэшбэка.



В рамках Тинькофф х МЕТРОПОЛИС Sale более 100 известных брендов предложили особые условия для владельцев карт Тинькофф. Клиенты банка получали до 30% кэшбэка за любые покупки у партнеров акции. Дополнительные 5% начислялись новым клиентам, которые оформили карту Тинькофф на сайте акции и расплатились ею в магазинах-партнерах в дни проведения распродажи.



Посещаемость торгового центра МЕТРОПОЛИС в дни проведения акции возросла на четверть. Оборот магазинов-партнеров в среднем увеличился в 10 раз, а рекордный показатель по росту оборота — в 40 раз. Самый увлеченный клиент Тинькофф Банка в ходе распродажи потратил почти полмиллиона рублей. В тройку самых активных участников Тинькофф х МЕТРОПОЛИС Sale вошли клиенты, которым на банковские счета были зачислены 134, 111 и 96 тысяч рублей кэшбэка.



Все три дня проведения мероприятия Тинькофф Банк раз в час проводил лотерею. Принять участие в ней мог любой клиент, совершивший покупку у партнера акции на сумму свыше 2,5 тысяч рублей. Всего было разыграно 78 денежных призов, два новых смартфона iPhone и суперприз в размере 300 тысяч рублей.



Посетители МЕТРОПОЛИСА могли «прокатиться» на «велолайке» — велотренажере, который также развивает внимательность и скорость реакции. В ходе «велозаезда» посетители должны были оперативно нажимать «лайк» при поступлении определенного сигнала — с этим заданием справились 1 600 человек, получившие 2,1 млн рублей и 300 тысяч бонусных миль ALL Airlines.



Помимо денежных бонусов Тинькофф Банк приготовил для посетителей МЕТРОПОЛИСА развлекательную программу. На сцене торгового центра выступили музыкальные исполнители (Миша Марвин и Quest Pistols Show), популярные блогеры (Регина Тодоренко, Айза Анохина, Алена Миллен) и стендап-комики (Дмитрий Романов, Слава Комиссаренко).



На протяжении трех дней на площадке работала бьюти-зона для клиентов Тинькофф: при покупке у партнеров акции на сумму от 7 тысяч рублей женщины могли бесплатно сделать укладку или макияж, а мужчины — посетить барбер-шоп. Такой возможностью воспользовались 770 человек, большинство из которых — представительницы прекрасного пола (75%).



Тинькофф Банк также оплатил парковку в торговом центре МЕТРОПОЛИС всем, кто совершил любую покупку у партнеров акции. На выезде автовладельцам нужно было просто показать чек и банковскую карту Тинькофф.