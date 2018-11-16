Москва, Россия — 16 ноября 2018 г.Тинькофф Банк публикует результаты исследования рынка кредитных карт России по итогам третьего квартала 2018 г.Исследование подготовлено на основании данных Банка России. При его составлении учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).Объем и динамика рынкаВ третьем квартале 2018 г. рынок кредитных карт России установил новый исторический максимум: по состоянию на 1 октября 2018 г. совокупный портфель российских банков достиг 1,273 трлн рублей, прибавив за третий квартал 76,1 млрд рублей.По данным исследования Тинькофф Банка, больше всего — как в течение квартала, так и всего 2018 года — рынок вырос в августе: рост составил 33,1 млрд рублей (+2,7% за месяц). Также уверенный рост наблюдался в сентябре (27,1 млрд рублей), в июле рынок рос более скромно (15,9 млрд рублей).Концентрация рынкаНесмотря на общее увеличение объема рынка, рост доли крупнейших банков привел к повышению концентрации рынка кредитных карт России. В третьем квартале 5 крупнейших игроков рынка (Сбербанк, Тинькофф Банк, Альфа-банк, ВТБ, банк «Восточный») увеличили совокупную долю до 79,2%.В третьем квартале 2018 г. 77% роста рынка кредитных карт обеспечили Сбербанк, Альфа-Банк и Тинькофф Банк, которые в совокупности увеличили портфель на 62 млрд рублей. Также заметный вклад внесли банки «Восточный» и Русский Стандарт, каждый из которых нарастил портфель на 4 млрд рублей.Основные игрокиПортфель Сбербанка за третий квартал вырос на 33,8 млрд рублей до 575,4 млрд рублей. Это позволило крупнейшему российскому банку сохранить долю на прежнем уровне в 45,2%. Тинькофф Банк за тот же период вырос на 5,9 млрд рублей до 145,7 млрд рублей, сократив долю рынка с 11,7% до 11,4%. Лидером относительного роста, как в третьем квартале, так и по итогам 9 месяцев стал Альфа-Банк, за три месяца нарастивший портфель на 19,2% до 138,6 млрд рублей. Доля Альфа-Банка на рынке кредитных карт выросла с 9,7% во втором квартале 2018 г. до 10,9% в третьем квартале 2018 г.Единственным банком из пятерки лидеров, показавшим отрицательную динамику в третьем квартале, стал ВТБ, чья доля упала до 7,3% из-за сокращения портфеля на 0,5 млрд рублей. ВТБ теряет позиции на рынке кредитных карт на протяжении 7 кварталов подряд: на 1 января 2017 года его рыночная доля составляла 9,7%.Что касается роста с начала года, то тройка лидеров также не изменилась: Сбербанк увеличил портфель на 64,8 млрд рублей, Альфа-банк — на 44,9 млрд рублей, Тинькофф Банк — на 15,5 млрд рублей. Также заметный рост показали Совкомбанк (3,5 млрд рублей), банк «Ренессанс Кредит» (3,4 млрд рублей), и Киви Банк (2,9 млрд рублей).Общее количество кредитных организаций с объемом портфеля более 1 млрд рублей в третьем квартале 2018 г. не изменилось и по-прежнему составляет 35. Их совокупная доля рынка выросла до 99,3%.МетодологияДанный отчет составлен специалистами Тинькофф Банка на основании данных Банка России. При составлении исследования учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам). Аналитики банка учитывают сумму счетов 45502 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам на срок до 30 дней), 45508 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам до востребования), 45509 (кредит, предоставленный физическим лицам — резидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)), 45707 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим (кредит, предоставленный физическим лицам — нерезидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).