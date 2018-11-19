Москва, Россия — 19 ноября 2018 г.
Пользователям онлайн-платформы Тинькофф Инвестиции стали доступны индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), которые дают возможность не только проводить операции с ценными бумагами, но и пользоваться налоговыми льготами.
Владельцам ИИС будут доступны два варианта налогового вычета. Первым, типа «А», могут воспользоваться граждане РФ с официальным доходом, облагаемым НДФЛ. Этот вариант позволяет вернуть 13% от вложенной через ИИС суммы в пределах 400 000 рублей за год (максимум — 52 000 рублей в год).
При вычете типа «А» налоговые органы вернут клиенту деньги из суммы, выплаченной им государству в качестве подоходного налога. Этот вариант подходит начинающим и консервативным инвесторам, стратегия которых строится на вложениях в инструменты с низким уровнем риска, например — в Облигации Федерального Займа (ОФЗ). Вычет типа «А» можно получать каждый год.
Вторая форма вычета, типа «Б», позволяет клиенту не выплачивать подоходный налог (13%) на прибыль от операций на бирже. Такой тип вычета подойдет инвесторам, которые активно торгуют на бирже и планируют получать существенную прибыль от покупки и продажи ценных бумаг.
Индивидуальный инвестиционный счет предназначен для инвестиций на 3 года и более. Если пользователь решит снять деньги со счета раньше, то его придется закрыть — клиент не сможет воспользоваться налоговыми вычетами, а полученные вычеты придется вернуть.
Индивидуальный инвестиционный счет — мультивалютный (хранить, например, доллары США на счете можно — для этого их нужно купить на бирже), но пополнить ИИС можно только в рублях. Максимальная сумма, которую можно внести на ИИС — до 1 млн рублей в год. Для инвестиций на большие суммы клиент Тинькофф Инвестиций может использовать брокерский счет в дополнение к ИИС.
Для ИИС доступны два тарифа: «Инвестор» — с комиссией 0,3% за сделку и 99 рублей за обслуживание в те месяцы, когда у клиента были сделки, и «Трейдер» — с комиссией 0,03% за сделку и 590 рублей за обслуживание в те месяцы, когда пользователь Тинькофф Инвестиций совершал покупку или продажу бумаг. Открытие ИИС, его обслуживание в месяцы, когда клиент не торгует на бирже, обслуживание депозитарного счета, закрытие счета и вывод денег, в том числе — валюты, осуществляются бесплатно. Ограничений по минимальной сумме пополнения ИИС нет.
Открыть ИИС в Тинькофф Инвестициях можно в течение двух дней. Для этого нужно стать держателем дебетовой карты Tinkoff Black и оставить на сайте Tinkoff.ru или в мобильном приложении заявку на открытие индивидуального инвестиционного счета. В течение двух рабочих дней ИИС будет открыт. Если у клиента уже есть индивидуальный инвестиционный счет у другого брокера, то его нужно закрыть и только потом открывать ИИС в Тинькофф Инвестициях. Перенести в Тинькофф Инвестиции ИИС, открытый у другого брокера, нельзя.
«Количество пользователей инвестиционной платформы Тинькофф Инвестиции постоянно растет. В октябре наш брокерский сервис занял второе место по числу активных клиентов на Московской бирже. Инвестиционных инструментов и новых возможностей у наших пользователей также становится все больше. Мы запускаем ИИС в самое подходящее время — до окончания налогового периода календарного года. Пользователи, которые успеют открыть ИИС в ноябре—декабре 2018 г., смогут вернуть 13% от вложенной на ИИС суммы точно так же, как и те, кто открыл счет еще в начале года», — комментирует Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка.