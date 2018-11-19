Москва, Россия — 19 ноября 2018 г.
Тинькофф занял первое место в рейтинге интернет-банков для физических лиц за 2018 г. по версии компании USABILITYLAB.
Рейтинг основан на сравнительном исследовании 13-ти российских интернет-банков, в рамках которого специалисты и реальные пользователи оценивали удобство интерфейсов и функциональные возможности интернет-банков, в том числе — доступность для людей с ограниченными возможностями.
Тройка лидеров юзабилити-рейтинга интернет-банков в 2018 году распределилась следующим образом:
1. Тинькофф Банк
2. Сбербанк
3. Банк Санкт-Петербург
По словам экспертов, в 2018 году среди участников исследования наибольший прогресс проделал Тинькофф Банк. В 2017 году Tinkoff.ru занял четвертое место в рейтинге, но за год его интерфейс заметно улучшился, хотя набор функций практически не изменился. Юзабилити-тестирование показало, что подавляющее большинство проблем, с которыми сталкиваются пользователи интернет-банка Тинькофф, имеют низкую или среднюю степень критичности, а серьезных проблем практически нет. За последний год интернет-банк Тинькофф перешел на единую дизайн-систему и существенно увеличил скорость работы, что также позитивно сказалось на пользовательском опыте клиентов. Все это позволило Тинькофф Банку стать лидером рейтинга.
В USABILITYLAB также отдельно отметили новую функцию детализации чеков по оплаченным картой покупкам в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru, которая может быть полезна клиентам в таких сценариях, как создание списка покупок или сравнение цен.
«Мы благодарны специалистам рейтинга USABILITYLAB за высокую оценку работы нашей команды. В рамках стратегии развития экосистемы Тинькофф мы изначально делаем упор на удобство и качество предоставления финансовых услуг своим пользователям через дистанционные каналы. Для многих наших клиентов Tinkoff.ru является основным каналом коммуникации с банком. Так, на нашем сайте, в личном кабинете пользователи могут оформить дебетовую и кредитную карты, страховку, ипотеку, подключиться к мобильному оператору, воспользоваться нашим инвестиционным сервисом, организовать путешествие, забронировать отель и многое другое. В будущем мы будем и дальше развивать интернет-банк Тинькофф, поддерживая на этой платформе такой же высокий уровень пользовательского опыта, что и в других наших цифровых каналах», — комментирует Максим Евдокимов, вице-президент Тинькофф Банка по развитию мобильных и интернет-сервисов.
«Интернет-банки развиваются. Все больше вырисовывается их функциональный профиль. Это ориентация на те сценарии, которые невозможно реализовать на бегу, потому что они требуют анализа, видения картины предлагаемых условий и более сложных действий, чем заполнение (условных) пары полей. Интересно, что в ряде функциональных групп интернет-банки стали уступать приложениям. Раньше за развитие интернет-банка и мобильного приложения отвечали разные продуктовые команды, которые могли даже не пересекаться. Сейчас банки стараются выводить одни и те же функции в оба канала, а значит, ответственный за реализацию и внедрение этих функций теперь должен быть один. Теперь этому ответственному предстоит больше внимания уделять проектированию контекстных сценариев как для мобильного, так и для интернет-банка, оценивая востребованность той или иной возможности. Каждую функцию теперь надо „примерить“ и на приложения, и на интернет-банк. Привлекайте пользователей, оценивайте дизайн ваших решений и будьте востребованными», — рассказал Дмитрий Силаев, коммерческий директор USABILITYLAB.