Тинькофф Банк запустил сервис покупки билетов в театры и на концерты в мобильном приложении

Тинькофф Банк запустил сервис покупки билетов в театры и на концерты в мобильном приложенииМосква, Россия — 20 ноября 2018 г.Клиенты Тинькофф Банка — владельцы устройств на платформе iOS — теперь могут покупать билеты на театральные и концертные мероприятия прямо в мобильном приложении Тинькофф. У пользователей Android такая возможность появится на следующей неделе.Новый сервис, запущенный при участии партнера Группы Тинькофф — компании Кассир.ру, уже доступен для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, в ближайшее время он появится и в других крупных городах России.Купить билеты на концерт или спектакль в мобильном приложении Тинькофф можно в разделе «Оплатить», в категории «Развлечения». После выбора опции «Концерты» или «Театр» пользователю откроется список событий по категориям («Самые ожидаемые», «Ближайшие выходные» — для концертов) и по жанрам. Далее нужно выбрать удобное время, место на схеме зала и оплатить билет на мероприятие. После покупки билет будет отправлен на почту клиента и сохранен в мобильном приложении в разделе «Заказы».За покупку билетов на спектакли и концерты в мобильном приложении Тинькофф в период с 19 ноября по 31 декабря 2018 г. держатели карт Тинькофф Банка получат 15% кэшбэка. Он будет начисляться на карту клиента после завершения события — в рублях или бонусных баллах на эквивалентную сумму в зависимости от программы лояльности. Например, держатели кредитных карт ALL Airlines получат кэшбэк милями. Максимальный лимит начисления кэшбэка за все время акции — 3 000 баллов/ рублей.«В июле 2018 г. Группа Тинькофф приобрела долю в группе компаний Кассир.ру. Мы рады поделиться первыми результатами этой интеграции, которая помогла расширить возможности экосистемы Тинькофф в области лайфстал-банкинга. Теперь наши клиенты могут не только покупать билеты в кино и бронировать столики в ресторанах, но и планировать походы на концерты и спектакли — и все это в мобильном приложении. Больше не нужно тратить время на поиск сайтов с рекомендациями лучших событий в городе: мы собрали самые интересные и ожидаемые мероприятия на одной платформе и уже сейчас дарим бонусы за покупку билетов. В ближайшее время список специальных предложений от партнеров станет еще шире», — комментирует Максим Евдокимов, вице-президент Тинькофф Банка по развитию мобильных и интернет-сервисов.