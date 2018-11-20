Москва, Россия — 20 ноября 2018 г.
Тинькофф Банк обновил мобильное приложение и улучшил сервис бронирования столиков в ресторанах. Уже сейчас обновления доступны для пользователей iOS, у владельцев устройств на платформе Android они появятся на следующей неделе.
Теперь клиенты банка могут выбрать ресторан по удобным для себя критериям, например, по цене (среднему чеку) или по типу кухни, настроив в мобильном приложении соответствующие фильтры. Клиенты Тинькофф Банка также могут воспользоваться в приложении подборками ресторанов «Где хорошо обедать», «Красивый вид», «Рестораны с кэшбэком», «Мясные рестораны», «Рыбные рестораны», «Лучшие коктейли» и др.
Информация о ресторанах в мобильном приложении Тинькофф стала более детальной: можно посмотреть часы работы заведения, адрес, контакты, фотографии интерьера и блюд, изучить меню, заказать такси или подобрать альтернативный вариант в разделе «Похожие рестораны». Клиентам Тинькофф Банка доступны специальные предложения от ресторанов, например — 20% кэшбэка за первое посещение.
В мобильном приложении Тинькофф пользователи также могут купить билеты в кино, театр и на концерты.