Тинькофф Мобайл усовершенствовал «Виртуальный номер»

Москва, Россия — 28 ноября 2018 г.

Тинькофф Мобайл расширил возможности услуги «Виртуальный номер». Теперь клиенты оператора могут самостоятельно выбирать и менять виртуальный номер телефона, звонить с него на городские и международные номера, а также просматривать детализацию отдельно от основного номера.



Услуга «Виртуальный номер» позволяет клиентам Тинькофф Мобайла полноценно пользоваться двумя номерами, зарегистрированными на одну SIM-карту. При этом траты на мобильную связь не увеличиваются: виртуальный номер использует пакет минут, SMS и счет основного номера. С помощью этой услуги абоненты могут звонить и отправлять SMS, не раскрывая свой основной номер. Например, когда нужно разделить рабочие и личные звонки или разместить объявление в интернете.



Подключить услугу «Виртуальный номер» и управлять ей можно в мобильном приложении Tinkoff Mobile для iOS или Android. Дополнительный номер телефона клиенты могут выбрать самостоятельно: номерная емкость услуги представлена как стандартными, так и «красивыми» сочетаниями цифр.



Вся детализация по использованию виртуального номера отображается отдельно от основного во вкладке «События» мобильного приложения. Выбрав необходимый фильтр, клиент может посмотреть дату, длительность и стоимость звонков, совершенных с помощью виртуального номера, а также информацию об отправленных с него SMS.



Кроме того, в приложении Tinkoff Mobile абоненты могут активировать виртуальный номер для исходящих вызовов, включить режим «Не беспокоить» или сменить его на другой. После отключения услуги виртуальный номер сохраняется за своим прежним владельцем на протяжении трех месяцев. Если клиенту в этот срок понадобится его прежний виртуальный номер, то он может его активировать и снова пользоваться услугами связи c этим номером.



Георгий Чесаков, CEO Тинькофф Мобайла: «Мы первыми в России предложили абонентам полноценный виртуальный номер. Нам удалось сделать дополнительную услугу настолько интересной, что она пользуется большой популярностью среди наших клиентов. Доля „Виртуального номера“ составляет порядка 35% от всех дополнительных услуг Тинькофф Мобайла. Больше всего в „Виртуальном номере“ клиенты ценят возможность скрыть свой основной номер от ненужных глаз, а также удобный интерфейс, с помощью которого управлять услугой можно в несколько кликов».



Подробнее об услуге «Виртуальный номер» можно узнать на сайте Тинькофф Мобайла.