Сервис Тинькофф Инвестиции запускает Тинькофф Коллекции — тематические портфели ценных бумаг

Москва, Россия — 4 декабря 2018 г.

Сервис Тинькофф Инвестиции запускает Тинькофф Коллекции — тематические портфели ценных бумаг (акций и облигаций), которые станут первым подобным предложением на российском брокерском рынке. Теперь пользователи Тинькофф Инвестиций смогут буквально в один клик покупать составленные по темам портфели через брокерские и индивидуальные счета (ИИС).



Клиентам Тинькофф Инвестиций не придется собирать тематические портфели самостоятельно — Тинькофф Коллекции состоят из фиксированного набора бумаг. Этим они отличаются от робо-эдвайзера Тинькофф Инвестиций, который также формирует инвестиционные портфели, но максимально диверсифицирует их по отраслям и компаниям.



В Тинькофф Коллекциях представлено 26 подборок ценных бумаг по различным темам: «Технологии будущего», «Антисанкции», «18+», «Лекарства от всех болезней», «Полететь на Марс» и др. Одна коллекция будет содержать до десяти акций или облигаций. Ее стоимость будет варьироваться от 10 до 80 тысяч рублей. Список тематических подборок будет регулярно обновляться и пополняться новыми предложениями.



Пользователи Тинькофф Инвестиций смогут отследить историческую доходность каждого тематического портфеля (например, за 3 года) и сравнить ее с соответствующим биржевым индексом (например, Московской биржи). В параметрах инвест-портфеля можно оценить показатели риска — максимальную просадку стоимости, потенциал роста и худший сценарий развития событий на рынке, соотношение с биржевым индексом и изменчивость стоимости бумаг, а также ожидаемую дивидендную доходность. Также для пользователей особенно полезным и удобным инструментом станет шкала с обобщенной оценкой риска портфеля — низкий, средний, высокий. Все эти опции помогут пользователям брокерского сервиса Тинькофф быстрее и проще принимать инвестиционные решения.



«Тематическое инвестирование становится общемировым трендом. Люди без специальных знаний о бирже предпочитают инвестировать в бизнес, которому доверяют, например — в рынки, связанные с технологиями или защитой окружающей среды. Преимущество такого подхода состоит в том, что инвестор будет получать прибыль в целом от коллекции: если одна из компаний не покажет ожидаемого результата, доходность портфеля будут поддерживать остальные бумаги. Уверен, что Тинькофф Коллекции будут пользоваться популярностью у наших клиентов и способствовать дальнейшему развитию сервиса Тинькофф Инвестиции. Мы набрали хороший темп — открыли более 50 000 новых счетов в ноябре, достигли 1 млн установок мобильного приложения — и продолжаем улучшать наши результаты, совершенствуя брокерский сервис Тинькофф», — комментирует Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка.



Тинькофф Коллекции станут доступны всем пользователям Тинькофф Инвестиций в мобильном приложении и на сайте Tinkoff.ru в ближайшие дни.