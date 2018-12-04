Тинькофф Мобайл снижает цены в роуминге в Азии и Африке

Москва, Россия — 4 декабря 2018 г.

Тинькофф Мобайл снижает стоимость услуг в роуминге для клиентов, выезжающих в страны Юго-Восточной Азии и Южной Африки. Теперь абоненты оператора могут пользоваться мобильной связью во Вьетнаме, Индонезии, Камбодже, Малайзии, на Мадагаскаре, Сейшелах и Филиппинах на более выгодных условиях.



Клиенты Тинькофф Мобайла, путешествующие на Мадагаскар и Сейшелы, смогут звонить в 6 раз дешевле. Оператор снижает стоимость минуты входящих и исходящих звонков с 249 до 39,9 рубля. Цена одного исходящего SMS уменьшилась в 2 раза до 9,9 рубля. Абоненты также могут подключить пакет «Интернет на день», включающий 50 МБ интернет-трафика за 399 рублей.



Во Вьетнаме стоимость минуты входящих и исходящих вызовов снизилась в 5 раз и составляет 19,9 рубля. Объем пакета «Интернет на день» увеличился в 10 раз, при этом за него теперь нужно платить вдвое меньше: 100 МБ обойдутся клиентам в 299 рублей. При подключении опции «Интернет на поездку» абонентам будут доступны 500 МБ за 1299 рублей.



На территории Индонезии, Камбоджи, Малайзии и Филиппин оператор Тинькофф Мобайл также предлагает обновленные цены на голосовые вызовы и интернет. Так, минута входящих и исходящих звонков в этих странах теперь стоит 19,9 рубля вместо 39,9 рубля. Стоимость суточного пакета интернет-трафика снизилась до 299 рублей, при этом его объем увеличился вдвое — до 100 МБ. 500 МБ на всю поездку обойдутся абонентам оператора в 1299 рублей.



Клиенты Тинькофф Мобайла могут подключить суточный пакет из 30 входящих минут за 59 рублей, который действует по всему миру и автоматически отключается при возвращении в Россию. Кроме того, во Вьетнаме, Индонезии, Камбодже, Малайзии, на Мадагаскаре, Сейшелах и Филиппинах доступна к подключению опция «Безлимитные мессенджеры на день». Она позволяет совершать неограниченное количество аудиозвонков и отправлять текстовые сообщения в WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, iMessage, ТамТам и IMO.IM. Стоимость такого пакета на Мадагаскаре и Сейшелах составляет 149 рублей, в остальных вышеперечисленных странах — 79 рублей.



Подробнее ознакомиться с информацией о тарифах и сервисах Тинькофф Мобайла за границей можно на сайте компании в разделе «Роуминг».