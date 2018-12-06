Москва, Россия — 6 декабря 2018 г.
Тинькофф Банк и Mastercard* объявляют о запуске сервиса Masterpass от Mastercard для клиентов платформы интернет-эквайринга Тинькофф.Оплата.
Masterpass от Mastercard — облачный сервис по безопасному хранению данных карт разных платежных систем. Он значительно упрощает и ускоряет онлайн-платежи, поскольку пользователям не требуется каждый раз вводить номер и срок действия карты вручную. Покупателям теперь достаточно один раз сохранить реквизиты банковской карты любой платежной системы, и после этого они смогут расплачиваться ей, выбрав нужную опцию из списка доступных карт.
Данные карты сохраняются в Masterpass в связке с номером телефона клиента. Процесс привязки и использования карты в Masterpass удобно интегрирован непосредственно в основной процесс онлайн-оплаты, при котором пользователям не нужно дополнительно вводить логины и пароли. При этом сервис обеспечивает высокий уровень безопасности платежных данных клиентов.
Masterpass уже доступен для онлайн-оплаты продуктов Тинькофф Страхования, в ближайших планах — развертывание сервиса для всех клиентов Тинькофф.Оплаты.
«Мы поступательно развиваем сервис Тинькофф.Оплата, чтобы обеспечить наших партнеров удобными и простыми решениями для приема платежей. Интеграция с Masterpass расширит возможности сервиса Тинькофф.Оплата и позволит пользователям оплачивать товары и услуги в интернете по номеру телефона буквально в пару кликов. Это сделает процесс оплаты не только более удобным, но и еще более безопасным», — прокомментировал Сергей Хромов, руководитель управления платежей и переводов Тинькофф Банка.
*Мастеркард