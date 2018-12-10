Тинькофф Банк вносит изменения в тарифы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Тинькофф Банк сообщает о внесении изменений в действующие тарифные планы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 10 декабря 2018 г.



Основные изменения в тарифах «Простой», «Продвинутый» и «Профессиональный»:



Срок использования и возврата Разрешенного овердрафта увеличен с 15 до 45 дней.

Введена ежедневная комиссия за обслуживание задолженности по Разрешенному овердрафту, размер которой рассчитывается из суммы овердрафта: до 10 тысяч руб. — бесплатно, от 10 до 50 тысяч руб. — 90 руб., от 50 до 100 тысяч руб. — 190 руб., от 100 до 200 тысяч руб. — 290 руб., от 200 тысяч руб. — 590 руб.

Увеличен срок платы за использование Разрешенного овердрафта с 5 до 7 дней.

Изменен размер и сроки взимания штрафа за просрочку погашения Разрешенного овердрафта. Теперь штраф составляет 2% от суммы долга плюс 990 руб. и взимается раз в 7 дней до полного погашения задолженности.

Срок взимания комиссии за использование овердрафта увеличен до 7 дней.