Тинькофф Бизнес обновляет овердрафт для малого и среднего бизнеса

Москва, Россия — 13 декабря 2018 г.

Тинькофф Бизнес обновляет условия овердрафта для малого и среднего бизнеса, а также запускает акцию «Бесплатный овердрафт на налоги». Теперь совершать платежи при недостаточном количестве средств на счете стало еще удобнее.



Тинькофф Бизнес увеличил размер и сроки кредитования для своих клиентов. Представители малого и среднего бизнеса теперь могут оформить овердрафт на сумму до 400 тысяч рублей и пользоваться им до 45 дней. Ранее размер допустимого займа не превышал 300 тысяч рублей, а максимальный срок пользования средствами банка составлял 15 дней.



Также Тинькофф Бизнес запускает акцию «Бесплатный овердрафт на налоги». До 31 июля 2019 г. при подключении овердрафта и оплаты за его счет налогов в личном кабинете на Tinkoff.ru комиссия за использование средств банка в этом объеме не будет взиматься в течение 7 дней.



Тинькофф Бизнес — экосистема Тинькофф Банка для предпринимателей, оказывающая всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу. В настоящее время количество клиентов Тинькофф Бизнеса превышает 500 000, а продуктовая линейка включает все необходимые предпринимателям услуги: расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание рублевых и валютных счетов, бухгалтерию, конструктор сайтов и документов, зарплатный проект, торговый и интернет-эквайринг, банковские гарантии для участников госзакупок, а также CRM-систему для управления продажами.



Летом 2018 года Тинькофф Банк запустил кредитование МСБ, предложив предпринимателям оборотный кредит, овердрафт и кредиты на любые цели для ИП. Оформить кредит можно без документов, залогов и поручителей — одобрение происходит моментально.