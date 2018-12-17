Москва, Россия — 17 декабря 2018 г.
Тинькофф Банк в партнерстве с торговым центром «Крокус Сити Молл» выпустил премиальную подарочную карту, которой можно оплачивать покупки во всех магазинах ТЦ, где представлены такие бренды, как Chanel, Louis Vuitton, Prada, Loro Piana, Le Silla, Santoni, Escada, Miu Miu, John Varvatos, U-Boat и др.
На данный момент лимит пополнения для подарочной карты платежной системы Mastercard установлен в 500 000 рублей, а в будущем пополнить карту можно будет на любую сумму. Оплачивать покупки подарочной картой «Крокус Сити Молла» можно так же, как обычной банковской картой, приложив ее к терминалу в магазине торгового центра. Совершать покупки с помощью карты может любой человек без каких-либо ограничений.
Срок действия подарочной карты — не менее 6 месяцев. Оформить ее можно на стойке информации торгового центра «Крокус Сити Молл».