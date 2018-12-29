Сроки исполнения денежных переводов в период новогодних праздников для физических лиц

Москва, Россия — 29 декабря 2018 г.

Тинькофф Банк информирует об изменениях сроков исполнения межбанковских операций в период новогодних праздников 2018—2019 гг. для физических лиц.



Переводы со счетов других банков в Тинькофф Банк в рублях:



Переводы, поступившие в банк в период 30 декабря (до 19:00), будут зачислены 30 декабря;

Переводы, поступившие в банк в период c 30 декабря (после 19:00) по 31 декабря (до 14:30) включительно, будут зачислены 31 декабря;

Переводы, поступившие в банк в период с 31 декабря (после 14:30) по 3 января (до 19:00) включительно, будут зачислены 3 января;

Переводы, поступившие в банк в период с 3 января (после 19:00) по 4 января (до 19:00), будут зачислены 4 января;

Переводы, поступившие в банк в период с 4 января (после 19:00) по 6 января (до 19:00) включительно, будут зачислены 6 января;

Переводы, поступившие в банк в период с 6 января (после 19:00) по 8 января (до 19:00), будут зачислены 8 января;

Переводы, поступившие в банк 8 января (после 19:00), будут зачислены 9 января.

Переводы со счетов Тинькофф Банка в другие банки в рублях:



Переводы, совершенные в период с 29 декабря с 18:45 по 30 декабря до 18:45, будут исполнены 30 декабря;

Переводы, совершенные 31 декабря (до 14:00), будут исполнены 31 декабря;

Переводы, совершенные в период с 31 декабря с 14:00 по 3 января до 18:45, будут исполнены 3 января;

Переводы, совершенные в период с 3 января после 18:45 по 4 января до 18:45, будут исполнены 4 января;

Переводы, совершенные в период с 4 января с 18:45 по 6 января до 18:45, будут исполнены 6 января;

Переводы, совершенные в период с 6 января после 18:45 по 8 января до 18:45, будут исполнены 8 января;

Переводы, совершенные 8 января после 18:45, будут исполнены 9 января.

Срок поступления средств на счет получателя зависит от графика работы банка-получателя.



Переводы со счетов других банков в Тинькофф Банк в долларах США, евро и фунтах стерлингов:



Переводы, поступившие в банк 29 декабря, будут зачислены 31 декабря;

Переводы, поступившие в банк в период с 31 декабря по 2 января включительно, будут зачислены 3 января;

Переводы, поступившие в банк 3 января, будут зачислены 4 января;

Переводы, поступившие в банк в период с 4 по 7 января включительно, будут зачислены 8 января;

Переводы, поступившие в банк 8 января включительно, будут зачислены 9 января.

Переводы со счетов Тинькофф Банка в другие банки в долларах США:



Переводы, совершенные в период с 28 декабря с 17:00 по 31 декабря до 15:00, будут исполнены 31 декабря;

Переводы, совершенные в период с 31 декабря с 15:00 по 3 января до 17:00, будут исполнены 3 января;

Переводы, совершенные в период с 3 января с 17:00 по 4 января до 17:00, будут исполнены 4 января;

Переводы, совершенные в период с 4 января с 17:00 по 8 января до 17:00, будут исполнены 8 января;

Переводы, совершенные в период с 8 января с 17:00, будут исполнены 9 января.

Срок поступления средств на счет зависит от графика работы банка-получателя.



Переводы со счетов Тинькофф Банка в другие банки в Евро:



Переводы, совершенные в период с 28 декабря с 15:00 по 31 декабря до 15:00, будут исполнены 31 декабря;

Переводы, совершенные в период с 31 декабря с 15:00 по 3 января до 15:00, будут исполнены 3 января;

Переводы, совершенные в период с 3 января с 15:00 по 4 января до 15:00, будут исполнены 4 января;

Переводы, совершенные в период с 4 января с 15:00 по 8 января до 15:00, будут исполнены 8 января;

Переводы, совершенные в период с 8 января с 15:00, будут исполнены 9 января.

Срок поступления средств на счет зависит от графика работы банка-получателя.



Переводы со счетов Тинькофф Банка в другие банки в фунтах стерлингов:



Переводы, совершенные в период с 28 декабря с 12:00 по 31 декабря до 12:00, будут исполнены 31 декабря;

Переводы, совершенные в период с 31 декабря с 12:00 по 3 января до 12:00, будут исполнены 3 января;

Переводы, совершенные в период с 3 января с 12:00 по 4 января до 12:00, будут исполнены 4 января;

Переводы, совершенные в период с 4 января с 12:00 по 8 января до 12:00, будут исполнены 8 января;

Переводы, совершенные в период с 8 января с 12:00, будут исполнены 9 января.

Срок поступления средств на счет зависит от графика работы банка-получателя.



Другие операции в новогодние праздники:



С 31 декабря по 8 января следующие операции будут доступны клиентам Тинькофф Банка в обычном режиме:



Внутрибанковские переводы;

Переводы по номеру карты;

Оплата коммунальных услуг, мобильной и стационарной связи, Интернета и других типовых платежей;

Размещение и закрытие вкладов.

График обслуживания клиентов Тинькофф Банка в праздничные дни не изменится, служба поддержки банка будет работать круглосуточно без перерывов.