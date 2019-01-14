Москва, Россия — 14 января 2019 г.
Тинькофф Банк запустил проект по установке собственных платежных терминалов. Первые 20 аппаратов уже работают в Москве и Подмосковье.
Брендированный платежный терминал позволяет пополнять банковские счета в Тинькофф и оплачивать услуги мобильных операторов. Пользователь может разово внести на банковский счет до 15 тысяч рублей, при этом все платежи незамедлительно обрабатываются и денежные средства зачисляются в режиме реального времени.
Внести денежные средства на банковский счет в Тинькофф можно по номеру счета, договора, карты или телефона. Как и банкоматы Тинькофф, платежные терминалы поддерживают функцию пополнения счета по QR-коду. Для этого пользователям достаточно зайти в мобильное приложение, выбрать нужный счет и в разделе «Реквизиты» открыть QR-код — его необходимо поднести к считывающему устройству на терминале и внести наличные. Для оплаты услуг мобильной связи пользователям нужно лишь ввести номер телефона и внести деньги.
Сеть банкоматов Тинькофф Банка сегодня насчитывает уже порядка 500 аппаратов почти в 60 городах России. Банкоматы Тинькофф одни из самых высокотехнологичных на российском рынке: они поддерживают бесконтактные карты, Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, работу с QR-кодами и используют систему распознавания лиц, которая позволяет повышать качество обслуживания клиентов и снижать платежные риски при совершении операций.