Москва, Россия — 11 февраля 2019 г.
Тинькофф стал победителем сразу в четырех номинациях финансовой премии «Банк года» портала Банки.ру. По итогам 2018 года Тинькофф был признан лучшим в следующих номинациях:
«Инвестиционная компания года» — за самые успешные результаты работы в прошедшем году на рынке инвестиций (онлайн-сервис Тинькофф Инвестиции).
«Онлайн-заявка на ипотеку» — за лучшее digital-решение в ипотечной сфере (онлайн-платформа Тинькофф Ипотека).
1-е место в «Народном рейтинге» банков, присужденное на основе отзывов посетителей Banki.ru об уровне обслуживания и качестве услуг банков. По итогам 2017 года Тинькофф уже получал премию «Лицом к клиенту» за самый высокий уровень клиентской поддержки.
1-е место в «Народном рейтинге» операторов связи (мобильный оператор Тинькофф Мобайл). Присуждается на основе отзывов посетителей Banki.ru об уровне обслуживания и качестве услуг сотовых операторов.
Оливер Хьюз, Председатель Правления Тинькофф Банка прокомментировал:
«Тинькофф Инвестиции, Тинькофф Ипотека и Тинькофф Мобайл сыграли особо заметную роль в развитии нашей экосистемы в 2018 году. Эти сервисы были по достоинству оценены не только пользователями, но и экспертным сообществом, о чем свидетельствует ряд международных наград. Сейчас нам особенно приятно, что сразу несколько наших сервисов были отмечены на родине премией самого авторитетного банковского СМИ — портала Банки.ру. Особенно важными для нас стали две победы в „Народном рейтинге“, которые присуждаются на основе реальных отзывов клиентов о нашей работе. Они говорят о том, что мы движемся в верном направлении, предоставляя нашим клиентам лучший продукт».