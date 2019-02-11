Москва, Россия — 11 февраля 2019 г.
У пользователей брокерской платформы Тинькофф появилась возможность выставлять лимитные и рыночные заявки на покупку или продажу ценных бумаг по выбранной цене или для мгновенного осуществления сделки по доступной цене на бирже.
Тинькофф Инвестиции обеспечивают гарантированное исполнение сделки по лучшей на рынке цене с момента запуска сервиса. Простой и удобный способ покупки ценных бумаг в один клик прямо с банковской карты (Tinkoff Black) существует в Тинькофф Инвестициях изначально (в мобильном приложении и на Tinkoff.ru). Теперь, благодаря лимитным и рыночным заявкам, функционал брокерской платформы Тинькофф стал еще шире, а у клиентов появилась возможность выбрать нужную цену покупки или продажи бумаг и новый способ совершить сделку на необходимый объем по лучшей цене на рынке.
Лимитная заявка выставляется тогда, когда клиент хочет купить или продать акции именно по нужной ему цене. Так, пользователь сервиса Тинькофф Инвестиции может быть уверен, что купит бумагу не дороже той стоимости, что он указал в заявке. На бирже из таких заявок образуется очередь. Чем лучше цена (для противоположной стороны), тем ближе к началу очереди помещается заявка клиента и тем раньше она будет исполнена.
Рыночная заявка выставляется, если клиент хочет купить или продать ценные бумаги немедленно по лучшей цене на рынке. Часто это происходит на фоне позитивных или, наоборот, негативных новостей от компаний, торгующих акциями. Заявка исполняется в полном объеме по каскаду лучших ценовых предложений на рынке даже в ходе резкого изменения котировок (при условии достаточного объема предложения на рынке).
«Аудитория нашей брокерской платформы стремительно растет: это не только начинающие инвесторы, но и продвинутые трейдеры, которым требуется более широкий функционал для торгов на бирже. Команда Тинькофф Инвестиций постоянно совершенствует возможности сервиса и делает его еще более эффективным для всех. Лимитные и рыночные заявки — это действительно очень удобно: клиентам — новичкам и опытным трейдерам — больше не нужно постоянно заходить в мобильное приложение и проверять, появилась ли в нем та цена для продажи или покупки бумаг, которая будет их полностью устраивать, контролировать этот процесс и управлять им стало еще проще», — комментирует Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка.