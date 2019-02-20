Москва, Россия — 20 февраля 2019 г.
Тинькофф Банк сообщает о повышении процентных ставок по вкладам в рублях, открытых или пролонгированных с 21 февраля 2019 года.
Новые ставки применяются для всех вкладов клиентов (физических лиц), которые были открыты, то есть первично пополнены, или пролонгированы с 21 февраля 2019 г. Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.
Новые ставки составят:
для вкладов в рублях с повышенной ставкой:
- на срок 13–24 месяца — 7,5% годовых (ранее 6%)
- на 12 месяцев — 7,5% годовых (ранее 7%)
- на срок 6–11 месяцев — 7,5% годовых (ранее 7%)
- на срок 3–5 месяцев — 6,5% годовых (ранее 5,5%)
для вкладов в рублях со стандартной ставкой:
- на срок 13–24 месяца — 6,5% годовых (ранее 5%)
- на 12 месяцев — 6,5% годовых (ранее 6%)
- на срок 6–11 месяцев — 6,5% годовых (ранее 6%)
- на срок 3–5 месяцев — 6% годовых (ранее 5%)
Получить подробную информацию о тарифах по вкладам в Тинькофф Банке можно по ссылке.