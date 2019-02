Исследование Тинькофф и Inc.: каким был 2018 год для малого и среднего бизнеса

Москва, Россия — 26 февраля 2019 г.

Тинькофф и журнал Inc. провели масштабный опрос более 1000 российских предпринимателей, клиентов экосистемы Тинькофф Бизнес, чтобы выяснить, каким для них был 2018 год. Результаты исследования показали, что несмотря на окружающий пессимизм и застойные явления в экономике, российский бизнес чувствует себя не так уж и плохо.



Рост бизнеса и прибыль



Почти половина опрошенных отметила рост прибыли в минувшем году (47%), у пятой части ответивших на вопросы Тинькофф и Inc. Russia в 2018 году изменений не произошло (20,4%). О том, что прибыль упала, заявили меньше трети предпринимателей (28,7%). Еще почти 3,9% не смогли дать конкретный ответ, так как работают на рынке первый год.



Что касается масштабирования, то здесь, как выяснилось, в основном бизнес остался на том же уровне (около 40%) или вырос (37%). Оптимизировать процессы для того, чтобы бизнес остался на плаву, пришлось лишь каждой пятой компании (19,7%). Еще около 3,7% респондентов отметили, что им пришлось закрыть свое дело.



Взаимоотношения с госорганами



Почти 86% опрошенных предпринимателей заявили, что в 2018 году в своей деятельности не сталкивались с фактами коррупции. Лишь около 12% сообщили о подобных случаях в их практике с участием чиновников. Кроме того, некоторые предприниматели отметили, что вообще стараются не иметь дел с госзаказами, чтобы в принципе избежать коррупционных рисков. Несколько участников опроса рассказали о соответствующих намеках со стороны представителей госорганов, но до конкретных фактов коррупции в их случае дело не дошло.



Фискальные органы, судя по результатам опроса, вызывают больше всего нареканий у российского бизнеса. С проблемами, так или иначе связанными с деятельностью ФНС, сталкивалась почти каждая третья компания (около 30%). Предприниматели критикуют налоговиков за несправедливые, по их мнению, штрафы, ошибки и путаницу с документами, бюрократию, а также непонятные и порой абсурдные запросы. Но при этом две трети опрошенных (67%) особых проблем в общении с налоговой службой в 2018 году не испытывали.



Санкции



Больше половины (57,6%) участвовавших в опросе предпринимателей заявили, что санкции на их бизнес никак не повлияли. Около 37% опрошенных ответили, что им стало сложнее зарабатывать. При этом каждый десятый участник опроса отметил санкции как косвенную причину падения прибыли — у клиентов стало меньше денег, снизился средний чек. Другие отрицательные последствия санкций — сложности с импортом сырья и оборудования, проблемы из-за скачков валютных курсов, невозможность привлечь иностранные инвестиции.



Предприниматели, которые, наоборот, на текущей конъюнктуре заработали, главной пользой санкций назвали импортозамещение — на некоторых рынках на смену иностранным компаниям пришли отечественные производители. Правда выигравших оказалось немного — положительный эффект санкций отметили всего 5,3% владельцев бизнеса, участвовавших в опросе.



Итоги



Главный вывод, который можно сделать по результатам опроса — две трети российских малых и средних компаний не снижают оборотов либо наращивают прибыль. Главные помехи для развития — недостаточно внятные действия и требования со стороны налоговиков и других чиновников. Проблемы предпринимателей, как оказалось, в значительной степени связаны не столько с коррупцией, сколько с бюрократией, недостаточно настроенным налоговым администрированием и последствиями санкций.



В совместном исследовании Тинькофф и Inc. Russia приняло участие 1038 российских предпринимателей из 53 регионов России. Опрос проводился путем рассылки анкет владельцам бизнеса, являющимся клиентами Тинькофф.



Тинькофф Бизнес — экосистема для предпринимателей, оказывающая всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу. В настоящее время количество клиентов Тинькофф Бизнеса превышает 500 000, а продуктовая линейка включает все необходимые предпринимателям услуги: расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание рублевых и валютных счетов, бухгалтерию, конструктор сайтов и документов, зарплатный проект, торговый и интернет-эквайринг, банковские гарантии для участников госзакупок, а также CRM-систему для управления продажами.



Летом 2018 года Тинькофф Банк запустил кредитование МСБ, предложив предпринимателям оборотный кредит, овердрафт и кредиты на любые цели для ИП. Оформить кредит можно без документов, залогов и поручителей — одобрение происходит моментально.