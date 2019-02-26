Сервис Тинькофф Инвестиции запускает веб-терминал для торгов на бирже

Москва, Россия — 26 февраля 2019 г.

Брокерский сервис Тинькофф Инвестиции запускает веб-терминал для покупки и продажи ценных бумаг. Сейчас предложение доступно для ограниченного круга клиентов в тестовом режиме. В течение месяца веб-терминалом смогут воспользоваться все владельцы тарифов «Трейдер» и «Премиум».



Веб-терминал Тинькофф предназначен для опытных инвесторов. С его помощью они смогут совершать сделки на бирже и видеть всю информацию о торгах сразу на нескольких экранах, в любом браузере и на любом количестве устройств, гибко настраивать интерфейс веб-терминала и отслеживать обновления маркет-даты (биржевых данных) в потоковом режиме.



Большинство существующих на рынке терминалов для торговли на бирже требуют от пользователей скачивать дистрибутивы (файлы для установки программы), регистрировать терминал на сайте брокера, выпускать электронно-цифровую подпись, оплачивать дополнительные устройства. В случае с веб-терминалом Тинькофф достаточно просто зайти на Tinkoff.ru и ввести логин и пароль. Клиенты Тинькофф Инвестиций могут пользоваться веб-терминалом бесплатно.



Кроме того, в отличие от других решений на рынке, данные о сделках, позициях и доходности портфеля в веб-терминале Тинькофф доступны для просмотра за весь период работы клиента с сервисом Тинькофф Инвестиции — то есть с момента открытия в нем брокерского или индивидуального инвестиционного счета, а не за последний торговый день.



Еще одна новая для рынка функция веб-терминала Тинькофф — его интерфейс позволяет установить индивидуальные настройки на все графики и «стаканы» (таблицы с котировками бумаг). Например, поставить в них фильтры по конкретным бумагам или новостям только интересующих клиента компаний.



Покупать и продавать ценные бумаги с брокерского или индивидуального инвестиционного счета (ИИС) в веб-терминале Тинькофф так же просто, как в мобильном приложении Тинькофф Инвестиции. Управлять заявками на покупку или продажу ценных бумаг можно с любого устройства: например — выставить их в веб-терминале, а отменить в мобильном приложении Тинькофф Инвестиции.