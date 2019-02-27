Москва, Россия — 27 февраля 2019 г.
Тинькофф Банк сообщает о внесении изменений в действующие тарифные планы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 1 марта 2019 г.
Основные изменения в тарифах «Простой», «Продвинутый» и «Профессиональный»:
- услуги «SMS-инфо» и «SMS-банк» переименованы в «Информирование» и «Оповещение об операциях» соответственно;
- пакет «Межбанки — без комиссии» предоставляется бесплатно в течение первых двух месяцев с момента открытия первого расчетного счета.
Основные изменения в тарифе «Продвинутый»:
- на тарифе «Продвинутый» при подключении пакета «Пополнения — без комиссии» через банкоматы Тинькофф можно вносить на счет до 1 млн рублей без комиссии.
Основные изменения в тарифе «Профессиональный»:
- на тарифе «Профессиональный» при подключении пакета «Пополнения — без комиссии» через банкоматы Тинькофф можно вносить на счет до 2 млн рублей без комиссии;
- добавлен новый пакет услуг — «Премиум», позволяющий получать премиальное обслуживание в Тинькофф;
- пакет «Выгодная валюта» закрыт для подключения. Текущие клиенты с подключенным пакетом «Выгодная валюта» смогут продолжить им пользоваться.
Получить подробную информацию о тарифах можно по ссылкам:
Тариф «Простой»
Тариф «Продвинутый»
Тариф «Профессиональный»
Также с 1 марта 2019 г. Тинькофф Банк вводит в действие новую редакцию Условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ред. 1 марта 2019 г.)