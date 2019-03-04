Москва, Россия — 4 марта 2019 г. Тинькофф и Физтех-Союз по поддержке и развитию МФТИ объявляют о совместном выпуске кобрендовых дебетовых карт категорий Mastercard World и Mastercard Black Edition. Их владельцы автоматически становятся членами Физтех-Союза и получают статус «Участника сообщества Физтех-Союза».
Физтех-Союз – некоммерческое партнерство, созданное выпускниками МФТИ для реализации масштабных инфраструктурных проектов, развития научно-исследовательской деятельности института, работы с социальными инициативами и выпускниками. Запуск кобрендовых карт несет в себе, в том числе, благотворительную миссию: Тинькофф Банк будет автоматически перечислять 1% от каждой покупки по этим картам в Фонд целевого капитала МФТИ на цели долгосрочного развития вуза (цены товаров для клиента при этом не меняются).
Дизайн кобрендовых карт «Тинькофф – Физтех-Союз» включает изображение талисмана МФТИ, логотип института и надпись PHYSTECH UNION на лицевой стороне. Вместе с картой представители Тинькофф доставляют подарки от Физтех-Союза: значок участника, буклет с информацией об организации и открытку, подписанную Председателем правления Физтех-Союза Дмитрием Чихачёвым.
Статус «Участника сообщества Физтех-Союза» дает владельцам карт возможность общаться с другими представителями Физтех-Союза, предлагать свои проекты и участвовать в мероприятиях для выпускников МФТИ. Более того, банковскую карту «Тинькофф – Физтех-Союз» можно использовать для получения пропуска на территории МФТИ и Физтехпарка.
Держатели карт также получают 7% кэшбэка за покупки в магазинах, расположенных рядом с МФТИ, и скидки до 10% у партнеров Физтех-Союза: в сети гостиниц «Дом ученых», в кафе «Зачет» (г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 6) и ресторанах «Находка» (г. Москва, ул. Ярцевская, д. 19), IQCafe (г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 18), «Теория» (г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 9/4).
Чтобы стать владельцем кобрендовых карт Тинькофф Банка и Физтех-Союза, достаточно оформить заявку на сайте, выбрав категорию карты и заполнив свои контактные данные. Представитель банка свяжется для подтверждения заказа и доставит карту клиенту в удобные место и время.
Действующие студенты МФТИ могут принять участие в акции и получить карту «Тинькофф – Физтех-Союз» категории Mastercard World с бесплатным обслуживанием. Для этого при оформлении карты первокурсникам достаточно отправить фотографию пропуска в МФТИ и студенческого билета, а студентам остальных курсов необходимо прикрепить еще фотографии зачетной книжки с двумя последними сессиями. Акция действует до 30 сентября 2019 года.
Артём Яманов, выпускник МФТИ, старший вице-президент, директор по развитию бизнеса Тинькофф Банка: «МФТИ – наш давний образовательный партнер: свыше 150 выпускников Физтеха занимают в Тинькофф различные должности. Мы активно расширяем наше сотрудничество не только в образовательной сфере, но и в финансовой. Недавно мы установили на территории МФТИ банкомат Тинькофф, а теперь запускаем кобрендовые карты, которые позволят всем желающим вступить в сообщество Физтех-Союза и пользоваться его привилегиями».
Алексей Штерн, исполнительный директор Физтех-Союза: «Физтех-Союз – партнерство неравнодушных студентов, выпускников и друзей МФТИ, благодарных Физтеху и готовых помогать. Главное достижение любого вуза – это его выпускники. И мы уверены, что физтехи готовы поддерживать alma mater. К нам уже присоединились многие выпускники, реализующие инициативы по развитию Физтеха. Мы нацелены на создание массового сообщества и предлагаем всем, кто благодарен МФТИ, заказать кобрендовую карту Физтех-Союза и Тинькофф. Получая карту, вы автоматически вступаете в Физтех-Союз, получаете возможность присылать нам свои инициативы для поддержки и участвовать в наших открытых мероприятиях, а также доступ к скидкам и специальным предложениям партнеров. Кроме того, вы делаете свой вклад в долгосрочное развитие вуза – 1% от стоимости ваших покупок Тинькофф Банк направит в Фонд целевого капитала МФТИ».
Подробнее ознакомиться с условиями обслуживания и тарифами карт «Тинькофф – Физтех-Союз» можно на сайте.
В апреле 2017 года Тинькофф открыл в МФТИ базовую кафедру «Финансовые технологии», которую возглавил Евгений Ивашкевич – выпускник МФТИ, директор по рискам, заместитель Председателя Правления Тинькофф Банка. В начале 2018 года топ-менеджеры компании вместе с Олегом Тиньковым пожертвовали 100 млн рублей в Фонд целевого капитала МФТИ для поддержки исследований в области искусственного интеллекта. Осенью 2018 года Тинькофф открыл в институте новую лабораторию «Финансовые технологии» и совместно с МФТИ запустил в рамках Tinkoff Generation бесплатное обучение по направлению «Олимпиадная математика» для учащихся 8-11 классов.