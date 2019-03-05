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Телефонные мошенники. В понедельник 25-го февраля мне позвонили типа из службы безопасности Сбербанка, типа у меня кто-то Сбербанк-онлайн атаковал из Ростова-на-Дону. Всё бы 2

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