Москва, Россия — 5 марта 2019 г. Тинькофф Мобайл первым среди российских мобильных операторов запускает для своих клиентов возможность безлимитно пользоваться навигацией в Google Maps за границей.
Услуга «Навигация Google» позволяет не расходовать в международном роуминге подключенный пакет интернета при просмотре карт Google Maps и построении маршрутов. Таким образом, пользоваться Google Maps за рубежом можно будет и по исчерпании оплаченного трафика. «Навигация Google» доступна клиентам Тинькофф Мобайла более чем в 150 государствах, среди которых страны СНГ, Европы, Прибалтики и такие популярные туристические и бизнес-направления как Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, США, Таиланд, Япония и многие другие. Стоимость безлимитного пользования картами Google Maps составляет от 79 до 249 рублей в сутки в зависимости от страны присутствия.
Подключить услугу можно в мобильном приложении Tinkoff Mobile в разделе «Роуминг». «Навигация Google» автоматически активируется при регистрации в международном роуминге и ежедневно продлевается. Если пользователю в поездке эта опция больше не нужна, он может ее в любой момент отключить. По возвращению в Россию услуга «Навигация Google» самостоятельно прекращает свое действие.
Георгий Чесаков, CEO Тинькофф Мобайла: «Тинькофф Мобайл большое внимание уделяет роуминговому предложению и внимательно изучает отзывы своих абонентов. Так, мы выяснили, что многие клиенты опасаются пользоваться навигацией за рубежом, потому что не могут спрогнозировать, сколько интернет-трафика они при этом потратят. Мы решили снять этот барьер, запустив «Навигацию Google». Таким образом, у наших клиентов стало еще меньше причин покупать за границей местные сим-карты».
Получить подробную информацию о роуминге можно на сайте Тинькофф Мобайла.