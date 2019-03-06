Тинькофф Бизнес запускает сервис для переписки с ФНС

Москва, Россия — 6 марта 2019 г. Экосистема для предпринимателей Тинькофф Бизнес запускает сервис для общения с Федеральной налоговой службой. Индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц теперь могут прямо в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru не только получать письма от ФНС, но и переписываться с налоговой.



Сервис доступен в разделе «Письма» в личном кабинете онлайн-бухгалтерии на Tinkoff.ru. Он работает в формате полноценной электронной почты: принимает требования от ФНС, позволяет отвечать на них, прикреплять документы и сохранять письма в черновиках.



Чтобы ответить на требование налогового органа, клиенту Тинькофф Бизнеса достаточно выбрать в личном кабинете среди входящих писем нужное сообщение и нажать на кнопку «Ответить». Все исходящие письма подтверждаются квалифицированной электронной подписью, что позволяет вести переписку с налоговой в соответствии с требованиями о защите конфиденциальной информации.



Федор Бухаров, вице-президент Тинькофф Банка, руководитель Тинькофф Бизнеса: «Мы стремимся максимально упростить жизнь предпринимателей, постоянно предлагая им удобные и выгодные сервисы. Клиенты Тинькофф Бизнеса теперь могут дистанционно общаться не только с банком, но и с налоговой. Это значительно ускоряет взаимодействие с госорганами, так что вместо пробок и очередей время можно тратить на бизнес и семью».