Москва, Россия — 11 марта 2019 г.
Тинькофф и Образовательный центр «Сириус» объявляют набор на проектную программу для студентов с опытом в математике или программировании, которая состоится в апреле 2019 года.
Программа включает в себя дистанционный курс (первая неделя) и проектную сессию в Сириусе в Сочи, где студенты на практике примут участие в реализации актуальных для компании проектов. Студенты и их менторы — аналитики и разработчики Тинькофф — проведут две недели в Центре искусственного интеллекта и информационных технологий Парка науки и искусства «Сириус».
Первая неделя проектной сессии в Сириусе будет посвящена анализу данных, интенсивному освоению инструментов и математике. Таким образом студенты подготовятся к заключительной неделе программы, во время которой каждая команда займется своим проектом, посвященным финансовым технологиям. Участникам предстоит освоить основы финтех-индустрии, построение гипотез, проведение тестов, анализ результатов, этапы создания проекта, изучение рынка и его ниш. Каждая команда будет работать под руководством менеджеров проектов и аналитиков из Тинькофф Банк. В конце сессии команды презентуют свои проекты.
В программе примут участие 40 студентов, прошедших конкурсный отбор. Студенты, успешно защитившие проект, будут приглашены на финальный отбор на стажировки в Тинькофф.
Для участия в отборе необходимо пройти регистрацию на сайте Образовательного центра «Сириус»