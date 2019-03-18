Тинькофф Инвестиции объявляют о масштабном обновлении платформы

Брокерская платформа Тинькофф Инвестиции объявляет о масштабном обновлении и запуске целого ряда новых функций и возможностей для клиентов сервиса. В течение недели пользователям Тинькофф Инвестиций станут доступны:



Стоп-лоссы и тейк-профиты

Несколько значений для цены бумаги

Робо-эдвайзер с инвестиционным профилированием

Портфельная аналитика

Биржевой стакан для тарифов «Трейдер» и «Премиум»

Веб-терминал для тарифов «Трейдер» и «Премиум»

Лимитные заявки на внебиржевые бумаги для тарифа «Премиум»

Материалы «Ведомостей» для премиальных клиентов

Стоп-лоссы и тейк-профиты



Стоп-лоссы (stop loss) позволяют ограничить возможные убытки при управлении инвест-портфелем. С помощью стоп-лоссов клиент создает поручение (приемлемый уровень стоимости актива, ниже текущей цены) на автоматическую продажу ценных бумаг в случае неблагоприятной динамики цен на бирже. Тейк-профит (take profit), наоборот, дает возможность продать активы при благоприятном изменении цен (выше текущей стоимости бумаги) и помогает зафиксировать прибыль от установленной клиентом цены.



Стоп-лоссы и тейк-профиты дают возможность защититься от волатильности биржевого рынка и позволяют завершить сделку автоматически. Когда цена бумаги доходит до установленного клиентом уровня, пользователю Тинькофф Инвестиций приходит пуш-уведомление.



При закрытии позиции (продаже бумаги) сервис автоматически отменит все выставленные по этому активу стоп-лоссы и тейк-профиты (в них не будет необходимости, если акции уже проданы), поэтому клиенту не нужно будет убирать их вручную. Купить случайно бумагу в кредит и получить минусовой баланс на счету, как бывает на других брокерских площадках, будет невозможно. Стоп-лоссы и тейк-профиты доступны владельцам всех тарифов сервиса Тинькофф Инвестиции.



Несколько значений для цены бумаги



Теперь для получения пуш-уведомлений о достижении бумагой желаемой цены пользователи Тинькофф Инвестиций могут задать сразу несколько значений (цен). Так клиентам будет проще контролировать диапазон цен на бирже. Для этого нужно нажать кнопку с изображением колокольчика в правом верхнем углу мобильного приложения Тинькофф Инвестиции.



Робо-эдвайзер с инвестиционным профилированием



У пользователей также появилась возможность определить свой инвестиционный профиль (отношение к риску) прямо в мобильном приложении Тинькофф Инвестиции: умеренный, консервативный или агрессивный. Для этого клиенту нужно заполнить короткую анкету с простыми вопросами об опыте работы на бирже, допустимой сумме для инвестирования, востребованными инструментами для торговли и пр. Специально под инвестиционный профиль пользователя можно будет составить диверсифицированный портфель из ценных бумаг, например — с помощью робо-эдвайзера. Кроме того, в каталоге бумаг будут отмечены те, что не подходят под инвестиционный профиль клиента: напротив таких активов будет расположена иконка с красной ладонью, при этом они будут доступны для покупки, как и другие бумаги.



Портфельная аналитика



В Тинькофф Инвестициях появился раздел «Аналитика», где пользователи сервиса могут увидеть графики по типам активов (акции, облигации, ETF), по отраслям и компаниям, статистику по доходности и стоимости инвестиционного портфеля. Здесь пользователи смогут наглядно увидеть — из каких бумаг состоит его портфель и насколько эти активы диверсифицированы.



Биржевой стакан для пользователей тарифов «Трейдер» и «Премиум»



Владельцам тарифов «Трейдер» и «Премиум» стала доступна вкладка «Стакан» для каждой отдельной бумаги. Биржевой стакан — это список лимитных заявок на биржевом рынке в текущий момент. Заявки на продажу выделены красным цветом, на покупку — зеленым. Биржевой стакан позволит клиентам видеть очередь заявок и оценивать их ликвидность. Данные в стакане обновляются в режиме реального времени. Более того, клиенты Тинькофф смогут подать лимитную заявку прямо из биржевого стакана.



Лимитная заявка выставляется тогда, когда клиент хочет купить или продать акции именно по нужной ему цене. Так, пользователь сервиса Тинькофф Инвестиции может быть уверен, что купит бумагу не дороже той стоимости, что он указал в заявке. На бирже из таких заявок образуется очередь. Чем лучше цена (для противоположной стороны), тем ближе к началу очереди помещается заявка клиента и тем раньше она будет исполнена.



Веб-терминал для всех пользователей тарифов «Трейдер» и «Премиум»



C 20 марта 2019 г. все владельцы тарифов «Трейдер» и «Премиум» смогут бесплатно воспользоваться веб-терминалом Тинькофф для покупки и продажи ценных бумаг. С помощью веб-терминала клиенты могут совершать сделки на бирже и видеть всю информацию о торгах сразу на нескольких экранах, в любом браузере и на любом количестве устройств, гибко настраивать интерфейс веб-терминала и отслеживать обновления маркет-даты (биржевых данных) в потоковом режиме. Данные о сделках, позициях и доходности портфеля в веб-терминале Тинькофф доступны для просмотра за весь период работы клиента с сервисом Тинькофф Инвестиции — то есть с момента открытия в нем брокерского или индивидуального инвестиционного счета, а не за последний торговый день.



Лимитные заявки на внебиржевые бумаги для пользователей тарифа «Премиум»



У премиальных клиентов Тинькофф Инвестиций появилась возможность выставлять лимитные заявки на инструменты из расширенного списка ценных бумаг (более 10 000 бумаг, в том числе — внебиржевые), например — акции франкфуртской или амстердамской бирж.



Статьи «Ведомостей» для премиальных клиентов



В новостной ленте сервиса появились статьи газеты и сайта «Ведомости». Обычно для доступа к материалам издания на сайте требуется оформить платную подписку — премиальные клиенты Тинькофф Инвестиций смогут читать их бесплатно.