Москва, Россия — 20 марта 2019 г.
Тинькофф Мобайл запустил сеть в Брянской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Мурманской областях и в Республике Тыва. Таким образом, подключиться к Тинькофф Мобайлу теперь можно в 53 регионах России.
Тинькофф Мобайл предлагает простой и удобный тарифный конструктор, в который входят свыше 1100 комбинаций. Клиенты могут самостоятельно собрать оптимальный набор услуг, выбрав подходящее количество минут и интернет-трафика или добавив необходимые безлимитные сервисы.
Подключиться к Тинькофф Мобайлу можно в мобильном приложении Tinkoff Mobile или на сайте. Все обслуживание клиентов оперативно осуществляется в чате мобильного приложения, которое работает по всему миру, даже если пакет интернета закончился или не был подключен. Кроме того, в мобильном приложении реализована удобная детализация, позволяющая получать информацию обо всех операциях и расходах на связь.
Новые абоненты Тинькофф Мобайла могут принять участие в акции и при первом пополнении баланса получить на свой счет бонус, равный сумме платежа. Для этого необходимо оформить сим-карту, активировать ее и внести предоплату. Бонус активируется автоматически и может быть использован для оплаты услуг связи Тинькофф Мобайл.