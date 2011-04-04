Банк приобрел права на песню группы «Кино»

Москва, 4 апреля 2011 г. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» приобрел права на использование песни группы «Кино» «Дальше действовать будем мы» и снимает с ней рекламный ролик.



В 2011 году исполняется четверть века с момента появления песни «Дальше действовать будем мы» (автор – Виктор Цой). 1 июня 1986 года песня впервые была исполнена на Третьем фестивале Ленинградского рок-клуба. Также в 1986 году песня прозвучала в двух фильмах: «Йа-хха» (автор - Рашид Нугманов) и «Конец каникул» (автор - Сергей Лысенко).



В 1988 году песня «Дальше действовать будем мы» вошла в альбом «Группа крови», признанный одним из лучших альбомов группы «Кино».



В 2011 году слова «Дальше действовать будем мы» утверждены как слоган банка «Тинькофф Кредитные Системы». Песня будет использована в рекламном ролике банка, а также в телепрограмме «Бизнес-секреты с Олегом Тиньковым».