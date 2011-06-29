Изменения в Тарифах по кредитным картам

Из тарифных планов исключено положение о максимально возможной сумме лимита задолженности (кредитного лимита).



Также изменен порядок расчета минимального платежа. С 1.08.2011 минимальный платеж для некоторых клиентов может устанавливаться в размере менее 6% от текущей задолженности (без учета предыдущих неоплаченных платежей). До внесения изменений минимальный платеж всегда составлял 6% (не менее 600 рублей).



Данные изменения означают, что минимальный платеж может устанавливаться каждому клиенту индивидуально, в зависимости от нескольких критериев, но в пределах 6% от задолженности. Минимальный платеж сообщается клиенту в счете-выписке, которая направляется на его почтовый адрес, в SMS и Email-сообщениях.



Отдельно подчеркнем, что банк не вводит никаких ограничений на платеж клиента – чтобы выполнить условия договора в текущем расчетном периоде, клиент по-прежнему должен произвести платеж на любую сумму, которая не меньше установленного минимального платежа.