Ставка по вкладам увеличена до 11% годовых

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» повышает ставки по новым вкладам в период с 26 октября 2011 года до 05 декабря 2011 года. Максимальная ставка действует по депозитам от 12 до 36 месяцев и составляет 11% годовых.



Ставка по вкладам на срок от 3 до 5 месяцев составляет 9% годовых, на срок от 6 до 11 месяцев – 10,5% годовых. Новые ставки действуют по вкладам, заявки на которые поданы через сайт банка, интернет банк, а также через Центр Обслуживания Клиентов в период c 26 октября 2011 года по 5 декабря 2011 года.