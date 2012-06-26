С 1 июля 2012 года вступают в действие новые ставки по «СмартВкладу». Доходность депозитов в рублях на срок от 3 до 5 месяцев составит 9% годовых, от 6 до 11 месяцев - 10% годовых, от 12 до 36 месяцев – 10,5%. По депозитам в долларах США новые ставки составят на срок от 3 до 5 месяцев - 5% годовых, от 6 до 11 месяцев - 6%, от 12 до 36 месяцев - 6,5%. По депозитам в евро ставки снизятся до 5% годовых на срок от 3 до 5 месяцев, до 6% - от 6 до 11 месяцев, до 6,5% - от 12 до 36 месяцев.
До конца июня клиенты имеют возможность открыть вклад по текущим тарифам под доходность на 0,5 процентных пункта выше. В частности, для депозита на срок от 12 до 36 месяцев ставка составляет 11% годовых. Вклад считается открытым после поступления денег на счет в банке, именно в этот момент фиксируется ставка на весь срок.
«СмартВклад» - пополняемый вклад, подробнее условия можно изучить здесь (http://www.tcsbank.ru/deposit/). Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно и по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или перечисляются на выпущенную бесплатно дебетовую карту MasterCard Platinum.
ТКС Банк с 6 июня по 6 июля проводит акцию – клиенты, открывшие вклад на сумму от 600 000 рублей и на срок от 18 месяцев, имеют право на компенсацию расходов на покупку авиабилетов на сумму до 30 000 рублей (подробнее – здесь http://www.tcsbank.ru/about/news/07062012-tcs-air-tickets/ ).