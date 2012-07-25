Global Finance признал Интернет-банк «Тинькофф Кредитные Системы» лучшим в России

Банковский журнал Global Finance назвал лучшие Интернет-банки в ведущих странах мира, в 13-й раз подведя итоги по этому направлению банковского бизнеса. В России лучшим розничным Интернет-банком 2012 года стал «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк), запустивший в этом году новую уникальную систему предоставления финансовых услуг в интернете.



«Интернет трансформировал способ получения банковских услуг розничными потребителями и бизнесом. Постоянное совершенствование предложений банков в области интернет-технологий, представленных в нашем рейтинге, говорит о том, что скоро мы можем увидеть еще более значительные сдвиги в банковских разработках», - прокомментировал итоги издатель Global Finance Джозеф Джаррапуто.



Global Finance при помощи жюри экспертов компании Infosys отбирает лучшие банки, оценивая их стратегию привлечения онлайн-клиентов, стимулирование клиентов использовать интернет-приложения, рост онлайн-клиентов, широту спектра предлагаемых услуг, получение выгоды от внедрения интернет-технологий, дизайн сайта и функциональность интернет-банка.



Во многих странах победителями в технологических номинациях являются международные мейджоры, такие как HSBC, Citi и другие. В России ранее в этой номинации лучшими были названы Альфа-Банк, Citi и «Райффайзен». Признание международных экспертов является свидетельством успеха выбранной ТКС Банком стратегии сфокусированности на нескольких современных продуктах, в первую очередь, кредитных картах, и дистанционном обслуживании клиентов на основе высоких технологий и качественного сервиса.





ТКС Банк создан в 2006 г. как первый в России дистанционный банк – банк без отделений. Активно работать на рынке кредитных карт начал в 2007 г., позднее начав привлекать вклады населения. В 2012 году запустил сервис онлайн-кредитования в интернет-магазинах «КупиВкредит». Занимает 5-е место в России по объему портфеля кредитных карт, выпустив около 2,2 млн карт.



Архитектура нового Интернет-банка ТКС уникальна для России. Для удобства пользователей он полностью интегрирован в сайт банка и предоставляет возможность персональной настройки. Система построена на виджетах – блоках данных (например, «Финансовая информация») или панелях управления (например, «Управление лимитами»). Клиент может сам настроить свою страницу, раскрыв и расположив определенным образом самые интересные виджеты. Подробнее об интернет-банке ТКС в этих видео-сюжетах