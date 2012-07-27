Карточный бум

Российский рынок кредитных карт по итогам первого полугодия 2012 года превысил полтриллиона, увеличившись к уровню начала года на 36% до 500,3 млрд рублей на 1 июля. Во II квартале темпы роста рынка ускорились до 18,3% по сравнению с 15% за первые три месяца текущего года, подсчитали аналитики ТКС Банка. Такая динамика позволяет рассчитывать на превышение темпов 2011 года, когда общий карточный портфель российских банков увеличился на 61,6%.



Тенденции:



- Рынок увеличил темпы роста с 15% в I квартале до 18,3% во II квартале, его объем превысил 500 млрд рублей; рост за полугодие – 36%;



- Сбербанк захватил пятую часть рынка, увеличив портфель почти до 100 млрд рублей; концентрация выросла – топ‐5 игроков контролируют 57,2% рынка (по итогам I квартала 55,7%);



- Только пять банков из топ‐20 увеличили доли рынка по итогам квартала: Сбербанк, «Тинькофф Кредитные Системы», «Связной», Альфа-банк и «Траст»; для этого им пришлось поддерживать темпы роста выше среднерыночных; один из лидеров, банк «Восточный», замедлил рост.



- По итогам полугодия резкий рост доли рынка у Сбербанка, вырвавшегося в лидеры в IV квартале прошлого года, – до 19,8%; также увеличили доли «Восточный», ТКС, «Связной» и «Траст».



Найти скорость



Топ-10 по портфелю кредитных карт на 1 июля 2012 года составили Сбербанк (99 млрд рублей), «Русский стандарт»* (75,8 млрд рублей), ВТБ24 (42 млрд рублей), «Восточный» (35,7 млрд рублей), «Тинькофф Кредитные Системы» (33,6 млрд рублей), ОТП Банк (24,4 млрд рублей), «Связной» (23,9 млрд рублей), Альфа-банк (17,8 млрд рублей), «Хоум кредит» (14,9 млрд рублей), Росбанк (14,3 млрд рублей).



Передел рынка в пользу более активных игроков продолжился, хотя на расстановке позиций в топ-10 по объему портфеля это пока не сказалось – все банки сохранили свои места в рейтинге. Во второй десятке произошли две рокировки: Райффайзенбанк поднялся на 16-е место, обойдя банк «Авангард», «Траст» - на 18-е место, обойдя МДМ Банк.



Четыре банка из топ-10 сумели увеличить доли рынка во II квартале, три из них существенно: Сбербанк с 18,1% до 19,8%, «Тинькофф Кредитные Системы» - с 6% до 6,7%, «Связной» - с 4,2% до 4,8%. Альфа-банк увеличил долю рынка с 3,5% до 3,6%, вернувшись к позитивной динамике после потерь в I квартале, когда он просел с 3,7% до 3,5%. Во второй десятке похвастаться прибавлением доли по итогам квартала смог только банк «Траст» - с 1% до 1,1%.



За счет агрессивного роста этих банков остальным игрокам приходится мириться с потерями или статус-кво. «Русский стандарт» за II квартал сократил долю рынка с 15,3% до 15,1%, ВТБ24 – с 9% до 8,4%, «Восточный» - с 7,2% до 7,1%, ОТП Банк - с 5% до 4,9%, «Хоум Кредит» - с 3,4% до 3%, Росбанк с 3,1% до 2,9%.



По сравнению с I кварталом среди крупнейших банков изменили вектор движения Альфа-банк и «Восточный» - если первый снова наращивает долю рынка после ее снижения в начале года, второй после рывка в первые три месяца года ушел в минус по динамике рыночной доли.



Среди 20 банков с крупнейшими карточными портфелями во II квартале только пять наращивали объем кредитования быстрее рынка (18,3%). Это именно те банки, которые в итоге сумели увеличить рыночные доли. Сбербанк увеличил портфель на 29,1% за квартал, «Тинькофф Кредитные Системы» - на 31,7%, «Связной» - на 34%, Альфа-банк – на 19,4%, «Траст» - на 29,1%.



В абсолютном выражении лидируют по приросту карточных портфелей Сбербанк (плюс 22,3 млрд рублей за квартал), «Русский стандарт» (11 млрд рублей), «Тинькофф Кредитные Системы» (8,1 млрд рублей), «Связной» (6,1 млрд рублей), «Восточный» - 5,2 млрд рублей. МДМ Банк единственный из двадцатки сократил объем портфеля – на 0,4% до 4,47 млрд рублей.



Экватор лидеров



По итогам полугодия на общем фоне выделяется резкий рост доли рынка у Сбербанка, – на 2,7 пункта до 19,8%. Увеличив портфель почти до 100 млрд рублей, государственный гигант занял пятую часть рынка и закрепился на 1-м месте рейтинга. Обойти многолетнего лидера рынка, банк «Русский стандарт», «Сберу» удалось в IV квартале 2011 года.



Другой крупный государственный банк, ВТБ24, сократил долю рынка с 9,4% до 8,4%, поддерживая достаточно высокие темпы роста портфеля - 21,8% с начала года. Но в условиях острой конкурентной борьбы, когда опережающими темпами наращивают портфели сразу несколько игроков, остальным участникам недостаточно просто идти в ногу.



Несмотря на замедление во II квартале, по итогам всего полугодия увеличить долю рынка удалось «Восточному» - на 0,9 пункта до 7,1%. С 5,8% до 6,7% увеличил рыночную долю ТКС Банк, с 3,4% до 4,8% - «Связной», с 1% до 1,1% - банку «Траст». Остальные банки из топ-20 сохранили или снизили свои доли рынка.



Впечатляют темпы роста активных крупных игроков рынка кредитных карт, взявших курс на удвоение за год. Сбербанк, «Восточный» и «Тинькофф Кредитные Системы» с начала года увеличили свои портфели на 57,2%, 54,6% и 58,6% соответственно. В абсолютных цифрах прирост портфелей этих банков составил 36 млрд рублей, 12,6 млрд и 12,4 млрд рублей соответственно.



В результате концентрация на рынке кредитных карт усилилась – на долю пяти крупнейших участников на 1 июля приходится 57,2% рынка (286,1 млрд рублей от 500,3 млрд рублей). Двадцатка крупнейших игроков контролирует 90% рынка.

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Банк Портфель, млрд руб. Доля рынка

Сбербанк 99,0 19,8%

Русский стандарт 75,8 15,1%

ВТБ24 42,0 8,4%

Восточный 35,7 7,1%

ТКС Банк 33,6 6,7%

ОТП Банк 24,4 4,9%

Связной Банк 23,9 4,8%

Альфа-банк 17,8 3,6%

ХКФ Банк 14,9 3,0%

Росбанк 14,3 2,9%





Топ-20 по абсолютному росту за июнь 2012 Прирост, млрд руб.

Сбербанк 7,48

Русский стандарт 3,91

ТКС Банк 3,32

Восточный 1,49

ВТБ24 1,13

Альфа-банк 0,85

ОТП Банк 0,82

СКБ-Банк 0,79

Связной Банк 0,73

МБРР 0,63

Траст 0,41

Ренессанс Капитал 0,38

Газпромбанк 0,33

Росбанк 0,25

Открытие 0,17

Райффайзенбанк 0,16

Совкомбанк 0,16

Ситибанк 0,12

Авангард 0,12

Первомайский 0,11

Весь рынок 23,07



Примечание (*): Руководство банка «Русский стандарт» полагает, что банк должен до сих пор находиться на первом месте рейтинга по объему портфеля кредитных карт, так как часть «карточных кредитов» банк учитывает на счетах 45505 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физлицам на срок от 181 дня до 1 года), 45506 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физлицам на срок от 1 года до 3 лет), 45507 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физлицам на срок свыше 3 лет).



Мнение наших экспертов заключается в том, что классическая кредитная карта – это кредит до востребования. Для рейтинга мы учитываем сумму счетов 45508 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам до востребования) и 45509 (Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).