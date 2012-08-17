Банк «Тинькофф Кредитные Системы» начинает акцию «Откройте вклад – получите новый iPad!». Подарки получат граждане РФ, сделавшие вклад от 500 тысяч рублей (или 15 тыс. долларов или 15 тыс. евро) до 17 сентября 2012 года.
Акция действует для вкладов сроком не менее 24 месяцев. При желании вкладчик вместо iPad может получить в подарок 20 тысяч рублей (или 600 долларов или 500 евро).
С подробными условиями акции можно ознакомиться здесь.
По рублевым вкладам в банке «Тинькофф Кредитные Системы» действуют следующие ставки: 10,5% годовых для вкладов от 12 до 36 месяцев; 10 годовых – для вкладов от 6 до 11 месяцев; 9% годовых для вкладов от 3 до 5 месяцев.
Валютные вклады в долларах и евро в банке «Тинькофф Кредитные Системы» можно сделать под 6,5% годовых для вкладов от 12 до 36 месяцах; под 6% годовых для вкладов от 6 до 11 месяцев; под 5% годовых для вкладов от 3 до 5 месяцев.
При открытии или пополнении вклада банковским переводом банк «Тинькофф Кредитные Системы» дает дополнительный бонус – 1,5% от суммы перевода. Таким образом, компенсируется комиссия, которую с клиента, возможно, удержал его банк.
Проценты по всем вкладам банка «Тинькофф Кредитные Системы» выплачиваются ежемесячно и по выбору клиента либо капитализируются, либо перечисляются на карту. Схема выплаты может быть изменена в любой момент.
Уникальная программа онлайн-депозитов банка «Тинькофф Кредитные Системы» действует в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Ангарск, Архангельск, Астрахань, Ачинск, Балаково, Барнаул, Белгород, Березники, Бийск, Благовещенск, Братск, Брянск, Великий Новгород, Владивосток, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воронеж, Дзержинск, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Магнитогорск, Минеральные Воды, Московская область (в пределах 30 км. от МКАД), Москва, Мурманск, Набережные Челны, Находка, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Норильск, Омск, Орел, Оренбург, Орск, Офис, Пенза, Первоуральск, Пермь, Петрозаводск, Прокопьевск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Северодвинск, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Сургут, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уссурийск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Шахты, Энгельс, Ярославль.
Программа предусматривает, что представитель банка в удобное для клиента время подъедет в офис или домой, удостоверится в личности клиента, оформит договор, выдаст персонализированную черную дебетовую карту Tinkoff Platinum, приветственное письмо, буклет и инструкцию по внесению платежей.
На остаток по карточному счету банк начисляет доход – 10% годовых. По карте действует программа кэш-бека. Клиент получает 5% деньгами от каждой покупки по установленным банком категориям платежей и 0,5% – по остальным покупкам. В августе-сентябре 2012 года банк «Тинькофф Кредитные Системы» возвращает 5% расходов на покупку топлива, книг, газет и аптечных товаров. Категории на октябрь-ноябрь будут определены в сентябре.
Снимать наличные с карты клиент может бесплатно в банкоматах любых банков по всему миру (при сумме снятия от 3000 рублей).
Клиенты могут пополнить вклад или карту удобным способом: наличными через партнеров Банка: Почта России, Qiwi, «Элекснет», «Контакт», салоны МТС, «Евросети» и др. В случае пополнения через сеть партнеров есть возможность сделать четыре пополнения за расчетный период (месяц) бесплатно, то есть без дополнительных комиссий.
Деньги на счете, как и срочные депозиты, застрахованы государственной Системой страхования вкладов в пределах 700 тысяч рублей.
Читайте подробные условия, участвуйте в акции «Откройте вклад – получите новый iPad!» и приобщайтесь к техническому прогрессу вместе с нами.