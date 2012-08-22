Банк «Тинькофф Кредитные Системы» подготовил первый аналитический отчет о рынке частных вкладов в России.- Объем рынка за первые шесть месяцев 2012 года вырос на 8% (на 962 млрд рублей до 12,8 трлн рублей)- Рост депозитов и средств на счетах частных лиц в первом полугодии 2012 года ускорился по сравнению с 2011 годом, преодолев замедление в январе-марте- Бессменный лидер Сбербанк продолжил сокращать долю рынка. На 1 июля 2012 года она составляет 46,1%. С 1 января 2008 года доля Сбербанка упала на 6,1 процентного пункта- В числе лучших по абсолютным и относительным показателям роста – активные участники рынка розничного кредитования, делающие ставку на фондирование в розничном сегменте.В первом полугодии 2012 г. общий объем средств физических лиц, привлеченных банками, увеличился на 962,1 млрд рублей до 12,8 трлн рублей. В том числе, объем депозитов вырос на 9,3% до 10,7 трлн рублей, объем средств на текущих счетах - 2,4% до 2,1 трлн рублей. Прирост общего объема средств физлиц к началу года составил 8,1%, это выше показателя за аналогичный период 2011 года – 7,1%. При этом большая часть роста пришлась на II квартал – плюс 849,2 млрд рублей (7,1%).По итогам I квартала 2012 года средства физических лиц в банках выросли лишь на 112,9 млрд рублей (0,95%). В январе наблюдалась отрицательная динамика, снижение на 233 млрд рублей. Слабая динамика в начале года традиционна для этого направления, что не мешает нарастить обороты впоследствии. По итогам 2011 г. объем привлеченных банками средств физических лиц вырос на 21,1%.В I и II кварталах 2011 года рост объема средств физических лиц в банках составлял 2% и 5% соответственно. То есть, замедление в первые три месяца 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года было компенсировано в апреле-июне, и в итоге рынок сумел превзойти свои прошлогодние темпы роста.Поправить дела во II квартале удалось и лидеру по привлечению денег частных вкладчиков Сбербанку. По итогам первых трех месяцев года «Сбер» не попал в тройку лидеров не только по темпам, но и по абсолютному приросту, несмотря на то, что его портфель в разы превышает портфели ближайших преследователей. Больше всего средств физических лиц за первые три месяца 2012 года получилибанки «Хоум Кредит» - 25,8 млрд рублей, «Русский стандарт» и «Глобэкс» - по 13,5 млрд рублей. Сбербанк по этому показателю был на 4-м месте с 9,6 млрд рублей (рост на 0,17%), за ним шел банк «Связной» - 9,4 млрд рублей.Иная картина сложилась по итогам полугодия. На 1-м месте по абсолютному приросту средств физических лиц оказался Сбербанк, увеличивший портфель на 379 млрд рублей до 5,9 трлн рублей и обеспечивший тем самым 40% роста всего рынка. Следом идут банки ВТБ24 с приростом 91 млрд рублей, «Хоум Кредит» - 45,9 млрд рублей, Альфа-банк – 28,9 млрд рублей и «Русский стандарт» - 24,7 млрд рублей.Среди 20 крупнейших банков по темпам роста за полгода лидируют «Хоум Кредит» - 75,6%, «Русский стандарт» - 24,9%, «Восточный» 24,7%, Альфа-банк – 12,4%, ВТБ24 – 11%. В целом двадцатка лидеров рынка частных вкладов увеличила объем привлеченных средств на 7,9% (678,3 млрд рублей), остальные банки – на 8,7% (283,7 млрд рублей). Два банка из топ-20 по объему привлеченных средств физлиц зафиксировали отток по итогам полугодия – Транскредитбанк и Росбанк сократили портфели на 0,01% и 2,35%.Замедление темпов роста у некоторых ведущих игроков рынка частных вкладов, как и отток средств, ведут к перераспределению рынка в пользу более активных участников. Но на фоне большого объема уже аккумулированных средств населения эти колебания незначительны. Сбербанк по итогам первого полугодия2012 года сократил долю рынка на 0,54 процентных пункта до 46,1%, потери от0,02 до 0,11 п.п. понесли еще девять банков из первой двадцатки. Воспользоваться плодами своей активностисмогли «Хоум Кредит», ВТБ24, «Восточный» и «Русский стандарт», зафиксировавшие рост на 0,32, 0,19, 0,12 и 0,13 п.п. соответственно. Это самый заметный рост, еще немного прибавили Альфа-банк, МИБ, МКБ и банк «Санкт-Петербург».В более долгосрочной перспективе изменения заметнее: с начала 2008 года Сбербанк сократил долю рынка частных вкладов на 6,1 процентных пункта, Банк Москвы – на 1,16 пункта, «Райффайзен», «Уралсиб», Росбанк и «Возрождение» – на 0,27 п.п., 0,23 п.п., 0,35 п.п. и 0,22 соответственно.Увеличили свое присутствие за последние годы как государственные банки, так и сделавшие ставку на развитие розницы частные игроки: ВТБ24 – на 3,71 пункта, Россельхозбанк и Альфа-банк – на 0,72 и 0,78, «Русский стандарт» - на 0,66, «Хоум Кредит» - на 0,74, «Восточный» - на 0,7%, Московский кредитный банк – на 0,57. Динамика в первой половине 2012 года подтвердила тенденцию наращивания базы вкладчиков банками, активно работающими на рынкечастного кредитования.В результате значение вкладов как источника фондирования бизнеса для этой группы банков резко возросло. В топ-20 банков по объему привлеченных средств физлиц первые места по доле этих средств в пассивах занимают ВТБ24, «Восточный», «Хоум Кредит» и «Русский стандарт» с показателями 41,4%, 40%, 37,8% и 34,8% соответственно. Доля денег частных клиентов в пассивах Сбербанка – 20,7%. Меньше всего из топ-20 банков от физлиц зависят Банк Москвы, Газпромбанк и Россельхозбанк – 8,9%, 6,8% и 4,9% средств частников в пассивах.Итоги полугодия подтвердили тенденцию, на которую специалисты обратили внимание в прошлом году – в розничном сегменте банковского рынка кредитование развивается динамичнее, чем депозитное направление. В 2011 году рынок кредитования частных лиц прибавил около 40%, почти в два раза превысив темпы роста рынка вкладов, рынок кредитных карт за год вырос на 61,6%. В 2012 году рынок кредитных карт стартовал с роста на 36% по итогам первых шести месяцев.Примечательно, что без активности кредитных банков в привлечении средств, о которой сказано ранее, показатели рынка вкладов в начале текущего года оказались бы значительно ниже. То есть, бурный рост на кредитном рынке способствует и притоку средств населения в банки. Чтобы получить дополнительные средства на развитие бизнеса, лидеры кредитного рынка предлагают частным клиентам привлекательные условия по вкладам – самые высокие ставки, возможности пополнения и капитализации процентов, начисление высокого дохода на остатки по счетам. Высокие прогнозы по кредитному рынку на 2012 год позволяют говорить о сохранении данной тенденции для рынка вкладов. Успех кредитных банков в привлечении средств населения обусловлен не только их заинтересованностью в фондировании, но и возможностью нести более высокие расходы благодаря высокой рентабельности. При этом предварительные данные за июль свидетельствуют о замедлении, сообщил Центробанк, зафиксировав снижение объема депозитов на 0,1% за месяц. Это результат с учетом переоценки валютных вкладов, в основном, под влиянием укрепления рубля к евро. Влияние оказал и сезон отпусков, когда россияне больше платят при помощи карт, что корректирует остатки по вкладам, отметил представитель ЦБ.Структурный сдвигЗарабатывать доверие клиентов на долгосрочную перспективу лучше других получается у ВТБ24. Среди топ-20 розничных банков у него самая высокая доля вкладов сроком более трех лет – 50,6% от всего объема вкладов. Далее идут Московский кредитный банк и Транскредитбанк с долями 24,7% и 23,6% соответственно. Вклады сроком от года до трех лет предпочитают клиенты Промсвязьбанка – доля таких депозитов в общем объеме привлеченных банком вкладов 79,8%. Не слишком отстают Газпромбанк и «Возрождение» - 78,4% и 78%.Вклады сроком до года активно привлекают Россельхозбанк, «Русский стандарт» и Альфа-банк – доли 89%, 74,7% и 61,4% соответственно. Самая высокая доля вкладов до востребования среди 20 ведущих игроков рынка частных вкладов у Райффайзенбанка – 13,5%. Далее идут «Хоум Кредит» и Газпромбанк – 7,4% и 7%.У Сбербанка доля вкладов сроком более трех лет в общем объеме невысока – 8,9%. Вклады от года до трех лет и до года в портфеле бессменного лидера розничного рынка составляют 65% и 24% соответственно.В общем объеме срочных вкладов населения самая большая доля приходится на вклады сроком от года до трех лет – 59,2% на 1 июля. При этом по итогам полугодия продолжилась тенденция сокращения доли таких вкладов – на 1,9 процентных пункта с начала 2012 года. В январе 2008 года доля вкладов до трех лет составляла 65%. Больше желающих стало разместить свои деньги в банках на срок до года - 26,4%, рост с начала года на 2,1 п.п., с 2008 года – на 4,5 п.п. Доля вкладов до востребования в первом полугодии 2012 года снизилась с 2,2% до 2,1%, вкладов сроком больше трех лет - с 12,2% до 11,6%.