Банк «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС банк) успешно разместил трехлетние еврооблигации на $250 млн (Reg S) с купоном 10,75%. В ходе выпуска наблюдалась переподписка благодаря значительному спросу инвесторов из России, Европы и Азии.«Благодаря высокому спросу, мы смогли увеличить размер выпуска, первоначально запланировав привлечь $200 млн», - говорит президент ТКС Банка Оливер Хьюз. «Мы увидели хорошо диверсифицированный портфель заявок от более чем 70 инвесторов, и смогли определить цену доходность купона в середине от изначально предполагаемого диапазона».Привлеченные средства будут использованы для увеличения портфеля кредитных карт ТКС Банка. В 2012 году банк должен удвоить свой портфель кредитных карт третий год подряд, сохраняя при этом высокие стандарты привлечения клиентов. В 1 полугодии 2012 года портфель увеличился на 57% до $1,1 млрд или на 87% за последние 12 месяцев.«Сохраняя наши темпы роста, мы строго соблюдали нашу консервативную политики выделения резервов, - сказал Оливер Хьюз, - Наш капитал превышает $225 млн, и мы продолжаем генерировать капитал за счет роста, опирающегося на нашу гибкую и компактную бизнес-модель».Alfa Capital Markets, Citigroup и JP Morgan выступали в качестве совместных лид-менеджеров выпуска еврооблигаций. Промсвязьбанк был ко-менеджером в сделке.Банк «Тинькофф Кредитные Системы» является первым онлайн-банком в России банк и пятым по величине эмитентом кредитных карт с более чем 2,3 млн эмитированных карт. В дополнение к новому выпуску еврооблигаций ТКС Банк имеет в обращении еврооблигации на $175 млн с погашением в 2014 году и на 550 млн шведских крон с погашением в 2013 году.Выпуск еврооблигаций – часть стратегии по диверсификации фондирования, которое также включает привлечение розничных депозитов и размещение рублевых облигаций.В 1 полугодии 2012 года чистая прибыль банка по МСФО составила $52,3 млн. За весь 2011 год показатель был равен $68,4 млн. Показатель ROAE составил 66%, ROA – 9,5%. Собственный капитал банка за отчетный период увеличился c $82,1 млн до $199,2 млн. Банку присвоены следующие рейтинги: B / Позитивный от Fitch и B2/Stable от Moody`s.