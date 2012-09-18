ТКС Банк начал кредитовать покупателей интернет-магазинов по всей стране

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» сделал доступными покупки в кредит в интернет-магазинах для жителей более 500 городов России. Ранее на онлайн-кредиты могли рассчитывать жители нескольких крупных городов, в основном, Москвы и Санкт-Петербурга.



ТКС Банк подключил к системе кредитования в интернет-магазинах «КупиВкредит» сеть своих представителей по всей стране, впервые предоставив услугу онлайн-кредитования жителям российских регионов. Интернет-магазины традиционно отдают обслуживание клиентов в регионах на аутсорсинг. Такой подход приемлем для доставки товаров, но не для оформления кредитных договоров с банками.



С новым решением от системы «КупиВкредит» магазины получают возможность расширить базу потенциальных покупателей за счет регионов, в которых работают представители ТКС банка. Ранее ТКС Банк первым на российском рынке стал предоставлять именно онлайн-кредиты, когда покупатели могут за 2 минуты получить одобрение кредита и совершить покупку, а магазин - получить деньги от банка за нее уже на следующий день. Следующий шаг развития онлайн-технологий в финансовой рознице снимает значительную часть ограничений, связанных с местом проживания клиентов.



При одобрении заявки на кредит в интернет-магазине представитель банка по телефону договаривается с клиентом о встрече, во время которой покупатель подписывает кредитный договор. Получив информацию о подписании договора, менеджеры магазина формируют и отправляют заказ клиенту. На следующий рабочий день банк перечисляет деньги в интернет-магазин.



Генеральный директор компании КНС (www.kns.ru), которая первой реализовала продажу компьютерной техники в кредит в регионы России, Виталий Степанов уже успел оценить новую технологию: «Удобно, нам не приходится заниматься договорами, плюс получаем деньги от банка еще до отправки заказа». Для магазина такая схема аналогична продаже товара по предоплате, добавляет Виталий Степанов.



Сейчас к программе «КупиВкредит» подключено более 100 магазинов, среди них KNS.ru, Onno.ru, Sotmarket.ru, Technopark.ru, Babysecret.ru, Euroset.ru и другие. Готовое веб-приложение «КупиВкредит» – это возможность реализовывать товары и услуги в кредит онлайн. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» специализируется на интернет-кредитовании в рунете и обеспечивает высокий уровень одобрения заявок за счет ежедневной аналитики поведения пользователей. Система «КупиВкредит» полностью автоматизирована. Клиент выбирает способ оплаты, заполняет форму на сайте, и через несколько минут на экране появляется кредитное решение, после чего интернет-магазин оформляет доставку товара. В системе уже сформирован комплект документов, который сотрудники интернет-магазина распечатывают и передают для доставки клиенту вместе с товаром.