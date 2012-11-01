ТКС Банк выпустил обзор рынка кредитных карт по итогам 9 месяцев 2012 года. Аналитики отметили высокие темпы роста рынка и отдельных активных игроков.
Тенденции:
- Российский рынок кредитных карт вырос за 9 месяцев 2012 года так же, как за весь 2011 год – на 60,3%; по итогам года рост может составить около 80%, а общий портфель – превысить 650 млрд рублей;
- Сбербанк укрепляет лидерство, удвоив свой портфель с начала года (+ 104%);
- Быстро растут молодые активные игроки - ТКС Банк поднялся с 5-го на 4-е место, «Связной» почти сравнялся с ОТП Банком (7-е и 6-е места), МТС Банк впервые вошел в топ-20;
- Альфа-банк стал лидером по темпам роста в июле-сентябре;
- ВТБ24 растет почти в два раза медленнее средних темпов, сокращая долю рынка; теряют долю также «Русский стандарт», ХКФ Банк и многие другие игроки.
За 9 месяцев 2012 года российский рынок кредитных карт успел вырасти как за весь прошлый год – на 60,3% (61,6% по итогам 2011 года). Наши прогнозы о превышении прошлогодних темпов роста оправдываются. Общий объем рынка на 1 октября 2012 года составил 589,4 млрд рублей.
В III квартале рост немного замедлился по сравнению с тремя предшествующими месяцами и составил 17,8% (во II квартале – 18,3%, в I-м – 15%).
Опережающие темпы наиболее активных игроков привели к изменению позиций банков в топ-20. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС) поднялся с 5-го на 4-е место по объему портфеля, сместив на одну ступень вниз банк «Восточный». Вплотную к ОТП Банку (6-е место) приблизился банк «Связной» (7-е место), но здесь рокировки пока не произошло.
Десятка крупнейших банков на рынке кредитных карт по итогам января-сентября выглядит так: Сбербанк (портфель 128,4 млрд рублей), «Русский стандарт» (87,6 млрд рублей), ВТБ24 (46,6 млрд рублей), ТКС Банк (40,1 млрд рублей), «Восточный» (39,9 млрд рублей), ОТП Банк (27,2 млрд рублей), «Связной» (27,2 млрд рублей), Альфа-банк (24,2 млрд рублей), ХКФ Банк (16,6 млрд рублей), Росбанк (15,7 млрд рублей).
Вторую десятку пополнил МТС Банк, увеличив в III квартале портфель до 4,9 млрд рублей и поднявшись до 20-го места. ДжиИ Мани Банк и «Траст» поменялись 15-м и 18-м местами с портфелями 5,5 млрд рублей и 6,9 млрд рублей соответственно. «Уралсиб» поднялся с 20-го на 19-е место с портфелем 5,1 млрд рублей, а МДМ Банк покинул топ-20.
Доля для быстрых
Ускорившийся во II квартале Альфа-банк продолжил наращивать активность. Быстрее рынка в июле-сентябре росли Альфа-банк (плюс 35,8%), «Траст» (30,4%) Сбербанк (29,8%), МТС Банк (29,6%) и ТКС Банк (19,3%). Лидеры квартала по абсолютному приросту портфелей – Сбербанк (плюс 29,5 млрд рублей), «Русский стандарт» (11,8 млрд рублей), ТКС Банк (6,5 млрд рублей), Альфа-банк (6,4 млрд рублей) и ВТБ24 (4,7 млрд рублей).
С начала года успели удвоить свои портфели два банка: Сбербанк, показавший рост на 104%, и «Связной» - на 119,8%. Быстрее рынка в двадцатке лидеров также увеличивали показатели МТС Банк – плюс 93,5% с 1 января, ТКС Банк - 89,2%, «Траст» - 86,8%, Альфа-банк – 77,2%, «Восточный» - 72,8%, «Уралсиб» - 66,9%.
Увеличить долю рынка в III квартале смогли только четыре банка из топ-20: Сбербанк – с 19,8% до 21,8%, ТКС Банк – с 6,7% до 6,8%, Альфа-банк – с 3,6% до 4,1%, «Траст» - с 1,1% до 1,2%.
С начала года самая впечатляющая динамика у Сбербанка, получившего дополнительные 4,7 процентных пункта и обеспечившего тем самым снижение доли большинства конкурентов. Другой крупный государственный банк, ВТБ24, сохраняет 3-е место по объему портфеля, но сокращает рыночную долю на фоне опережающего роста других банков – минус 1,5 процентных пункта. ТКС Банк и «Связной» с начала года прибавили по 1,0 и 1,2 процентного пункта соответственно, «Восточный» - 0,5 пункта.
Многолетний лидер, занимавший в начале 2008 года почти 50% рынка, «Русский стандарт» продолжил терять долю – с начала года она снизилась на 1,3 процентных пункта до 14,9%. ХКФ Банк, несколько лет назад 2-й банк на этом рынке после «Русского стандарта», с начала года снизил рыночную долю с 3,8% до 2,8%. Банк уделяет больше внимания иным формам кредитования населения.
Концентрация снова увеличилась – к 1 октября на топ-5 банков приходилось 58,1% общего объема портфелей против 57,2% по итогам полугодия и 55,7% по итогам I квартала.
Потенциал не исчерпан
По итогам года российский рынок кредитных карт имеет все шансы вырасти на 80% и более, превысив 650 млрд рублей. Оживление карточного рынка после посткризисного «плато» началось, напомним, во второй половине 2010 года.
Президент ТКС Банка Оливер Хьюз считает, что у российского рынка кредитных карт есть возможность экстенсивного роста. «Меньше 15% экономически активных россиян пользуются кредитками. <…> Другие развивающиеся рынки, как, например, Бразилия, Польша, Турция, тоже начинавшие с уровня проникновения кредиток 10-15%, в период аналогичного бурного роста за пять лет вышли на 30-50%. У России есть все шансы повторить этот путь», - поделился прогнозом Оливер Хьюз в интервью рейтинговому агентству «Эксперт».
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