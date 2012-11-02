Банк «Тинькофф Кредитные Системы» и MasterCard решили премировать наиболее активных пользователей технологии платежей в одно касание MasterCard PayPass® – держателей карт банка «Тинькофф Кредитные Системы», перечислив 3 000 рублей на их счета у сотовых операторов. Специальная акция продлится с 1 ноября по 31 декабря 2012 года, призы получат 333 победителя, совершивших в ноябре-декабре наибольшее количество платежей по карте при помощи технологии MasterCard PayPass.
Денежный приз ожидает держателей дебетовых рублевых карт Tinkoff Black с инновационной технологией MasterCard PayPass. В акции могут принять участие и клиенты, впервые заказавшие себе такую карту в ТКС Банке в период акции, и клиенты, получившие Tinkoff Black с MasterCard PayPass ранее. Держатели дебетовых карт без MasterCard PayPass имеют возможность бесплатно перевыпустить карту и присоединиться к акции.
В январе 2013 года будут определены победители акции - 333 клиента ТКС Банка. Если несколько участников акции совершат равное количество операций, победителем будет признан участник, совершивший первую операцию раньше других. Не позднее 25 января 2013 года банк сформирует список победителей акции и направит 3 000 рублей на пополнение балансов их сотовых телефонов (основного контактного телефона клиента в банке).
Технология платежей в одно касание MasterCard PayPass позволяет совершать ежедневные покупки при помощи банковской карты легко и быстро. Для оплаты товаров или услуг достаточно прикоснуться картой к терминалу. А если сумма покупки не превышает 1 000 рублей, клиенту не требуется подписывать чек или вводить ПИН-код.
MasterCard PayPass принимают более 500 000 торговых площадок в 41 стране. Список компаний, принимающих платежи таким способом, постоянно расширяется. В России это заправки ВР, рестораны KFC, Subway и другие – подробная информация на сайте MasterCard http://www.mastercard.com/ru/consumer/paypass-locator.html Информацию об инновационной бесконтактной технологии MasterCard можно узнать на www.mastercard.ru/paypass
Помимо современной технологии бесконтактных платежей дебетовые рублевые карты Tinkoff Black предоставляют клиентам ряд других преимуществ. На остаток до 200 000 рублей банк начисляет доход 10% годовых ежемесячно. Каждые три месяца объявляются категории товаров, при оплате которых банк перечисляет cashback – возвращает на счет клиента 5% суммы покупок, оплаченных картой. По специальным программам с партнерами банка начисляется повышенный cashback – 10%. В октябре-декабре 2012 пройдут специальные программы с интернет-магазинами OneTwoTrip (www.onetwotrip.com) и Philips (www.shop.philips.ru). Снять наличные с карты можно бесплатно в банкоматах любых банков мира при сумме снятия выше 3 000 рублей.
Подробнее об условиях акции на нашем сайте здесь http://www.tcsbank.ru/about/news-archive/ и здесь http://www.tcsbank.ru/paypass/.
Подробные условия акции
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