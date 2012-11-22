ТКС Банк объявил о начале приема депозитов и выдаче дебетовых карт гражданам других стран.
Процесс открытия депозита не будет существенно отличаться от традиционного формата ТКС – первого в России дистанционного банка. Клиенты, не являющиеся гражданами России, смогут заполнить онлайн-заявку на сайте банка, от них потребуются дополнительные данные и миграционные документы. Сверка документов и доставка карты и договора будет произведена представителем банка на специально назначенной встрече, как и при работе с депозитами российских граждан.
По рублевым вкладам в банке «Тинькофф Кредитные Системы» действуют следующие ставки: 10,5% годовых для вкладов от 12 до 36 месяцев; 10% годовых – для вкладов от 6 до 11 месяцев; 9% годовых для вкладов от 3 до 5 месяцев. Доходность депозитов в долларах и евро на срок от 3 до 5 месяцев составляет 3,5% годовых, от 6 до 11 месяцев – 4,5% годовых, от 12 до 36 месяцев – 5%.
«СмартВклад» - пополняемый вклад, подробнее условия можно изучить здесь. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно и по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или перечисляются на выпущенную бесплатно дебетовую карту. Подробные тарифы по вкладам в долларах здесь, в евро - здесь.