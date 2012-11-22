Новым партнером банка «Тинькофф Кредитные Системы» по перечислению средств клиентов на их счета стали компания «Связной», расширив партнерскую сеть на 2900 точек, и система Comepay, свыше 38000 новых точек.
С ноября клиенты ТКС Банка могут пополнить свой счет в любой точке розничной сети «Связной», платежи и переводы осуществляются моментально и без комиссии - по коду требования. Схема аналогична действующей в рамках партнерства с «Евросетью». Максимальная сумма одной операции – 145 000 рублей. С кодом требования оформить перевод можно в течение одной минуты.
При перечислении средств на счет через систему Comepay максимальная сумма одной операции – 15000 рублей. Банк также сообщает, что при пополнении счетов в офисах МТС, ранее бесплатного для клиентов ТКС, вероятно удержание комиссии.
Со списком партнеров банка можно ознакомиться здесь, к услугам клиентов ТКС – около 200 000 точек приема платежей.